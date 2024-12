Obituário - 24 de dezembro de 2024

Santo André

Emídio Pereira de Castro, 93. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Olezio Massaro Rodrigues, 87. Natural de São José da Boa Vista (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisca Jesus dos Santos, 85. Natural de Ibirataia (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Izalina Maria Ribeiro Orsuli, 85. Natural de Siqueira Campos (Paraná). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo

Maria Ritota Di Profio, 96. Natural da Itália. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Aparecida de Oliveira Camilo, 74. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

São Caetano

Maria Apparecida Marques Scabora, 86. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Reginaldo Palmiro Pina, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Maria Aureliana Venâncio, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Dernival Francisco Xavier, 80. Natural de Itaíba (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Iara Rodrigues dos Santos, 66. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 19, em São Bernardo. Vale dos Pinheiras.

Ribeirão Pires

Maria Lucas da Silva, 74. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Rio Grande da Serra

Benedita da Silva Fábio, 90. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no Sítio Maria Joana, em Rio Grande da Serra. Dia 19, em Diadema. Cemitério São Sebastião.