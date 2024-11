Chance de Harris vencer Trump cresce em casas de apostas após pesquisa em Iowa

As chances de a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vencer as eleições presidenciais na próxima terça-feira cresceram em casas de apostas neste fim de semana, após um respeitado instituto de pesquisa mostrar a democrata à frente do rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, em Iowa. Em 2020, Trump derrotou o presidente Joe Biden no Estado com um vantagem de oito pontos porcentuais.

Na plataforma Polymarket, as chances de Trump vencer caíram de cerca de 60% ontem para 54% agora, enquanto a probabilidade de um triunfo da candidata oponente avançou a 46%. O movimento em direção a vice-presidente já era visível ontem à tarde, como mostrou o Broadcast, mas ganhou força após a sondagem do De Moines Register com a Mediacon.

No levantamento, Harris marcou 47% das intenções de voto em Iowa e tomou a dianteira de Trump, que agora soma 44%. Em setembro, a mesma pesquisa colocava o ex-presidente com uma liderança de quatro pontos porcentuais. Antes da saída de Biden da disputa, Trump chegou a abrir 18 pontos porcentuais de vantagem frente ao atual líder da Casa Branca.

O grupo responsável pela sondagem ficou famoso em 2020 por ser um dos poucos a prever que Trump estava em posição sólida para superar Biden no Estado, onde a maior parte das pesquisas sugeria uma disputa apertada. Na ocasião, os números apontaram para uma vitória de Trump por sete pontos porcentuais, apenas um ponto abaixo do resultado final.

Nas horas seguintes à divulgação da pesquisa ontem, a plataforma Kalshi registrou uma disparada nas apostas em um triunfo da vice-presidente, agora com 49%. Há pouco mais de uma semana, Trump tinha 65% de possibilidade de prevalecer. Na PredictIt, as apostas de que Harris será eleita agora têm 54%, comparado com 50% para o republicano.