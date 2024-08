Bruna Biancardi explica block em fã-clube: Monetizando a conta que leva o nome da minha filha

Bruna Biancardi não se aguentou e mostrou toda a sua frustração nas redes sociais após ver seu nome relacionado a mais uma polêmica. Acontece que a influenciadora decidiu bloquear um fã-clube que levava o nome de Mavie, sua filha com Neymar Jr..

A conta é dedicada a publicar fotos dos três filhos do jogador de futebol - Davi Lucca, Mavie e Helena. Porém, depois de ter recebido o block de Bruna, o perfil passou a usar o nome Neymar Babies e explicou:

Levei block da mamãe porque posto a irmã caçula [Helena] também. E não irei deixar! Ela instiga uma rivalidade entre duas bebês, para mim, não tem caráter nenhum.

A postagem da página fez com que os internautas ficassem divididos sobre suas opiniões do caso. Enquanto alguns defenderam que Bruna não deveria ter bloqueado e que a atitude foi infantil, outros expuseram que a conta seria destinada a fazer comentários negativos sobre Biancardi.

Pouco tempo depois, a namorada de Neymar surgiu nas redes sociais e explicou qual foi o motivo para bloquear o responsável pela conta:

Levou block porque fica monetizando a conta que leva o nome da minha filha e também porque vive falando mal de mim na rede vizinha [X, antigo Twitter]. Então, não tem porque ficar me acompanhando e ter uma conta com o nome da minha filha no Instagram, né? Não queria inverter as coisas para se sair bem na história. Posta o que você fala de mim.