O que fazer em Seychelles – Roteiro e dicas imperdíveis

Chamar algum lugar de paraíso é algo tão batido no universo do turismo que o ideal é deixar a expressão de lado. Toda regra, porém, tem uma exceção. E é isso que acontece quando você procura o que fazer em Seychelles, arquipélago africano situado no Oceano Índico.

Afinal, é lá que fica o Vallée de Mai, um enorme jardim com árvores endêmicas (originárias e que só se desenvolvem por lá) que, segundo os nativos, teria sido o palco do lendário Jardim do Éden. Pois é, o próprio.

Para fazer jus à fama, Seychelles concentra também algumas das praias mais fascinantes do mundo, todas elas banhadas por águas azuis de tons incríveis de azul que podem ser admiradas a partir das varandas com jacuzzis e piscinas de borda infinita de alguns dos resorts mais exclusivos do planeta.

Tudo isso me convenceu rapidinho a arrumar as malas e me mandar para o paraíso. E aqui, conto para vocês o que encontrei por lá.

O que fazer em Seychelles

DepositPhotos Seychelles é um destino muito procurado por casais em lua de mel

Seychelles é um arquipélago com 115 ilhas que tem como principal atração a natureza exuberante e os fantásticos hotéis à beira-mar. A maioria deles recebe, sobretudo, casais em viagens românticas, embora também ofereça ótima estrutura para crianças.

A partir da ilha de Mahé, onde fica a capital do país, Victoria, é possível chegar a outras porções de terra cercadas de mar, como Praslin (onde fica o Vallée de Mai) e La Digue, ambas encantadoras. É nesta última, por exemplo, que está Anse Source d’Argent, praia que já foi eleita a mais bonita do mundo (falarei mais sobre ela daqui a pouco).

Para quem chega de fora, o melhor jeito de contemplar tudo isso é ficar em alguns dos ótimos resorts da região. Alguns deles ocupam ilhas inteiras, como o chiquérrimo North Island.

Outros, principalmente em Mahé, descortinam-se ao longo das praias, mas nunca sobre o mar, como ocorre na Polinésia Francesa ou em Maldivas. Isso porque a lei de Seychelles proíbe esse tipo de construção, assim como ocorre no Brasil.

Fora isso, quem vai até o arquipélago no Oceano Índico pode fazer muitos passeios no mar, ver tartarugas gigantes e ir a mercados coloridos, templos e muito mais. Neste post, vou mostrar como encaixar tudo isso em seu roteiro em Seychelles.

Onde fica e como chegar a Seychelles

O arquipélago de Seychelles fica no Oceano Índico, ao norte de Madagascar. É na ilha de Mahé, onde fica a capital Victoria, que chegam os voos internacionais.

Para os brasileiros, o melhor jeito de chegar até lá é voar para algum país do Oriente Médio, como Emirados Árabes (Dubai) ou Catar, e então seguir para Seychelles. Também é possível fazer conexão em destinos africanos, como Addis Ababa, na Etiópia.

Minha dica é pesquisar as passagens na plataforma Vai de Promo. Eu a acho muito prática, porque ela lista os preços de diversas companhias de uma só vez, apontando as melhores rotas e os valores mais baixos. De quebra, dá para pagar em até 10 vezes sem juros e receber a localização assim que a compra é aprovada, com datas marcadas e tudo mais.

Seguro viagem Seychelles

Ao viajar para destinos remotos, como Seychelles, é imprescindível também fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Seychelles

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional, mesmo que seja para um arquipélago distante como Seychelles. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços para garantir descontos de até 15% e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro em Seychelles

Divulgação As águas azuis do Índico envolvem o arquipélago de Seychelles

Na hora de montar um roteiro em Seychelles, você primeiramente deve escolher o hotel que usará como base. A maioria das pessoas opta por ficar em Mahé e, a partir daí, fazer passeios de barco no esquema bate-volta para Praslin (pronuncia-se Prála) e La Digue no mesmo dia. É corrido, mas prático.

Para quem quiser ficar mais tempo no “paraíso”, pode ser uma boa dividir a hospedagem entre Mahé e Praslin. Isso porque esta última conta com bons hotéis (confira valores e avaliações aqui) e, de lá, dá para fazer passeios de dia inteiro para a vizinha La Digue (são apenas 15 minutos de barco).

Existe ainda a opção de, ao menos por alguns dias, se hospedar em uma ilha-resort, como North Island. Vale a pena demais, mas é bom ter em conta que, neste caso, o orçamento vai lá para cima.

Caso fique muito puxado, não se preocupe. Seychelles é linda e vale a visita mesmo que você se concentre apenas nas ilhas principais. Assim, um roteiro básico em Seychelles deve incluir:

Mahé – Você pode se hospedar nas praias da ilha e conhecer as principais atrações de Victoria, a capital. A partir daí, a dica é fazer passeios de barco para outras ilhas, como La Digue e Praslin, e voltar no fim do dia para Mahé.

– Você pode se hospedar nas praias da ilha e conhecer as principais atrações de Victoria, a capital. A partir daí, a dica é fazer passeios de barco para outras ilhas, como La Digue e Praslin, e voltar no fim do dia para Mahé. Praslin – É aqui que fica o Vallée de Mai e também praias lindas, como Anse Lazio. Se puder se hospedar ao menos duas noites por lá, melhor. Assim, você pode explorar melhor a região e fazer um passeio de dia inteiro para La Digue.

– É aqui que fica o Vallée de Mai e também praias lindas, como Anse Lazio. Se puder se hospedar ao menos duas noites por lá, melhor. Assim, você pode explorar melhor a região e fazer um passeio de dia inteiro para La Digue. La Digue – Esta ilha tem praias cercadas por rochas que formam visuais belíssimos. A mais famosa delas é Anse Source d’Argent. Dá vontade de ficar o dia todo ali, mas o jeito mais fácil de conseguir isso é se hospedar em Praslin e fazer um tour completo. Para quem parte de Mahé, a maioria dos passeios de um dia passa também por Praslin, o que acaba sendo um pouco corrido.

– Esta ilha tem praias cercadas por rochas que formam visuais belíssimos. A mais famosa delas é Anse Source d’Argent. Dá vontade de ficar o dia todo ali, mas o jeito mais fácil de conseguir isso é se hospedar em Praslin e fazer um tour completo. Para quem parte de Mahé, a maioria dos passeios de um dia passa também por Praslin, o que acaba sendo um pouco corrido. North Island (opcional) – Caso queira se hospedar em um um hotel extremamente exclusivo, este é o lugar. North Island é um destino por si só e dá para passar dois ou três dias lá tranquilamente (na verdade, dá para passar a vida), sem precisar visitar mais nada.

Quanto tempo ficar em Seychelles

Divulgação Spa do Banyan Tree, um dos ótimos hotéis de Mahé, em Seychelles

Quanto mais você puder ficar, melhor, já que curtir o bem-bom das praias por lá é excelente. De qualquer forma, recomendo no mínimo cinco dias para justificar a longa viagem.

Três deles podem ser dedicados a Mahé, para desbravar as lindas praias da ilha, relaxar no spa e aproveitar o hotel. A partir daí, guarde no mínimo um dia para Praslin e La Digue, fazendo um passeio de bate-volta desde Mahé.

Se puder se hospedar em Praslin por ao menos duas noites, melhor ainda. Separe um dia para ela e outro para La Digue, deixando o restante do roteiro para as atrações de Mahé.

Onde ficar em Seychelles

Divulgação Villa da luxuosa North Island, em Seychelles

Esta é a parte mais importante na hora de planejar o roteiro em Seychelles: saber onde irá ficar.

Por sorte, como eu já disse aqui, tem ótimos hotéis por lá. Fui convidado para ficar em alguns deles e experimentar o serviço, todos de altíssimo nível. São os seguintes:

A seguir, vou contar os detalhes de cada um deles. Mas aqui, deixo uma dica: fui a esses empreendimentos porque, como jornalista, tive o privilégio de ser convidado, mas saiba que dá para aproveitar muito bem Seychelles ficando em um lugar mais simples.

Há vários hotéis no arquipélago para os mais diversos bolsos. Vale a pena usar plataformas como o Booking.com para encontrar boas opções. Clique aqui para conferir os preços e as avaliações dos hóspedes. Eu só recomendo ficar perto da praia, pois essa é a melhor parte do destino.

Agora, se o bolso permitir ou for uma viagem especial, de lua de mel, por exemplo, invista sem dó nos melhores resorts de Seychelles. Vou contar minha experiência neles e você entenderá o motivo.

Divulgação Piscina de uma das villas do Four Seasons de Seychelles

Entre os hotéis de Mahé, o Four Seasons Resort Seychelles é o que mais me encantou. Encarapitado em uma baía com praia particular vigiada de perto por um pequeno morro no qual se projetam villas e residências privativas, o lugar é daqueles que você não quer ir embora nunca mais.

As acomodações mais desejadas são as que dão vista para a faixa de areias finas e brancas banhada pelo mar pontuado de corais – os grandes responsáveis por aquele azul que nem Photoshop consegue imitar.

É difícil deixar para trás a banheira com vista panorâmica, o chuveiro ao ar livre com amenities da L’Occitane e a piscina de borda infinita que se debruça sobre a varanda do quarto, mas o fato é que há muito o que fazer no hotel. E quase tudo, claro, gira em torno das desejadas águas do Índico.

Praia privativa

Divulgação Ioga na praia particular do Four Seasons

Na praia, espreguiçadeiras se esparramam até o canto direito do resort, onde se encontra uma base náutica. Ali, dá para apanhar caiaques ou paddles e se lançar no mar. Tudo isso incluso no preço da diária.

Eu preferi mergulhar de snorkel, ao lado de uma instrutora, próximo às pedras que delimitam a baía. Foi então que descobri um santuário de peixes coloridos com os mais variados tamanhos vivendo naquele mar cristalino – de bobos eles não têm nada.

Com sorte, enguias, tartarugas-marinhas e até mesmo inofensivos tubarões-baleia podem passar bem pertinho de você. Por isso, se tiver uma máquina fotográfica aquática, não hesite em levá-la.

Gastronomia, lazer e spa

Divulgação – Seet, Ken Uma das acomodações do Four Seasons Resort Seychelles

Entre uma atividade e outra, os hóspedes do Four Seasons Resort Seychelles podem provar delícias gourmet, como os frutos do mar com temperos creóles e orientais servidos nos dois restaurantes do hotel, o ZEZ e o Kannel.

Ou, então, arriscar passos de danças típicas africanas no lounge com música ao vivo que fica ao lado da praia e pega fogo à noite – principalmente depois do incentivo de algumas doses do rum Takanaka, a bebida mais popular de Seychelles.

Essa jornada “exaustiva” leva muita gente a relaxar por algumas horas no spa do resort, composto por salas envidraçadas e individuais dispostas na montanha. Aulas de ioga e tratamentos inspirados em técnicas orientais são aplicados enquanto você observa o mar e sente o aroma de óleos escolhidos a dedos, quase implorando para que aquele momento não acabe nunca.

Divulgação Piscina com borda infinita do Banyan Tree, em Seychelles

Vizinho do Four Seasons, o Banyan Tree, outro resort luxuoso de Mahé, tem no spa o seu grande trunfo. Lá, as terapias são aplicadas em quiosques com as laterais abertas, situados no morro de frente para a praia.

Uma vez ali, deitado na cama, com o som do mar ao fundo, os lençóis finos movendo-se ao vento e o aroma suave de laranja exalado pela toalha que repousa delicadamente sobre os olhos, fica fácil entender o quanto é bom viver a vida para quem tem, sabe e pode gastar bem seu dinheiro.

Usando meus privilégios de jornalista, aproveitei ainda para passar o dia na praia, que é maravilhosa, e jantar no restaurante do hotel, onde provei um dos melhores sorvetes de coco na vida. Não paguei, pois estava a convite, mas confesso que deixaria as calças ali se fosse preciso, pois a comida é divina e o lugar é lindo.

Reprodução Savoy Seychelles Resort & Spa

Situado no norte de Mahé, bem pertinho da capital Victoria, este resort já faz mais a linha grandalhão, com muita estrutura, piscinas enormes, diversos restaurantes e uma bela praia para chamar de sua.

A grande vantagem é que, embora os serviços por lá sejam menos exclusivos do que nos outros hotéis que eu fiquei, os valores costumam ser mais em conta. E, ainda assim, a gama de atrações entregue ao hóspede é excelente.

Há dois restaurantes no Savoy Seychelles Resort & Spa, onde é possível provar peixes e frutos do mar frescos de boa qualidade, entre outras iguarias. Além disso, o empreendimento conta com spa, piscina exclusiva para adultos, gazebo para ioga e duas saunas.

Ah, outro diferencial do resort é o Espaço Kids, para quem viaja com crianças. Por isso, o Savoy Seychelles Resort & Spa é muito recomendado para famílias.

Divulgação Vista aérea da ilha-hotel North Island, em Seychelles

North Island é uma ilha-resort de Seychelles que abriga 11 villas na beira da praia, cada uma delas devidamente escondidas por palmeiras e muitas outras árvores que garantem a total privacidade.

Construídas com materiais locais, reaproveitados durante um processo de revitalização da ilha para proteger a flora da região, as acomodações têm 450 metros quadrados. Foi em uma delas que o casal real britânico, o príncipe William e a princesa Kate Middleton, passaram a lua de mel em 2011 – só para você ter uma ideia do nível do hotel.

Dentro delas, uma área central, com sofás brancos, mesas e cadeiras, separa duas suítes com ambientação rústica. Elas são tão grandes que, durante a noite, juro que me perdi no caminho entre o quarto e o banheiro.

Os chuveiros ao ar livre com a água escorrendo de canaletas de madeira, a jacuzzi, a cozinha superequipada e os futons espalhados pelo jardim são apresentados pelo mordomo particular assim que você acessa a villa – mas não antes de tomar uma taça de champanhe Ruinart e provar queijos finos ou espetinhos de frutas frescas.

Você é quem manda

Divulgação Piquenique romântico em North Island, Seychelles

Cerca de 120 funcionários tomam conta da North Island, que recebe no máximo 44 hóspedes (quatro por villa) por vez. A eles é oferecido… tudo. Isso mesmo: o intuito do resort é que, uma vez hospedado ali, você pode ter o que quiser.

Basta chamar o mordomo, o chef ou qualquer membro do staff e dizer o vinho que pretende tomar, como deseja que suas roupas sejam arrumadas, o lugar onde gostaria de jantar (pode ser em qualquer parte da ilha) e por aí vai. Caso algum produto solicitado não esteja no menu, eles darão um jeito de ir buscar.

Com todas essas mordomias à disposição, os bacanas que vão à ilha-resort pode fazer trilhas, mergulhar no mar azul, avistar pássaros (como os enormes morcegos típicos do arquipélago. Não se preocupe, eles só comem frutas e não estão nem aí para o seu sangue), caminhar na praia, andar de caiaque, se lançar em cruzeiros ao pôr do sol e o que mais sentir vontade.

Tudo isso sem sequer encontrar ninguém pela frente, já que é muito terreno selvagem para pouca gente.

Tartarugas gigantes

Paulo Basso Jr. Seychelles é famosa, também, pelas tartarugas gigantes, que pesam até 250 kg

Para os pombinhos, ou mesmo quem viaja em família, bicicletas e carrinhos de golfe são oferecidas na hora de perambular de um canto para o outro do resort.

Foi a bordo de um desses carrinhos, inclusive, que eu saí à caça das tartarugas gigantes que vivem por lá. Apontados como os seres vivos mais antigos do mundo, capazes de atingir cerca de 200 anos, os “bichinhos” de até 250 quilos podem ser vistos em muitos pontos de Seychelles, geralmente em cativeiros.

Em North Island, porém, eles ficam soltos. Afinal, como hóspedes da ilha, eles também tiveram os seus desejos atendidos.

Atrações de Seychelles

Depois de escolher (e aproveitar) muito bem o hotel que irá ficar em Seychelles, é hora de explorar as atrações do arquipélago. Veja os passeios que você pode fazer em Mahé, La Digue e Praslin.

Mahé

DepositPhotos Vista panorâmica de Victoria e Eden Island, em Mahé

Fora do hotel, em Mahé, você pode fazer um tour em Victoria, a capital do país, mas não precisa dedicar um tempão a isso. Explico: não há muito que encontrar por lá.

De qualquer forma, pode ser interessante dar um pulo no mercado de temperos e artesanatos, ver a réplica (baixinha e prateada) do Big Ben no centro da cidade, que é um símbolo da colonização britânica do país, ir ao jardim botânico e observar templos hindus.

Outra dica é seguir para a marina da ilha artificial Eden Island, onde é possível fazer passeios de barco a vela e encontrar bons restaurantes.

La Digue

Paulo Basso Jr. A linda praia Anse Source d’Argent, em La Digue

La Digue é o palco da Anse Source d’Argent, praia que já foi eleita pela National Geographic como a mais bonita do mundo. Para chegar até ela, é preciso subir a bordo de jardineiras e rodar por cerca de 10 minutos por um trajeto simples, no qual é possível avistar – e sentir o aroma de – algumas plantações de baunilha.

Depois, é hora de caminhar por uma trilha levinha tomada por rochas enormes e com formatos proibitivos que revelam, aqui e ali, pequenos trechos de areia e árvores com troncos retorcidos praticamente na horizontal em direção ao oceano.

Elas parecem ter sido desenhadas à mão para desviar os olhos do visitante para o que Anse Source d’Argent tem de melhor: as águas azuis claras, mornas e translúcidas que a banham, onde você encontra peixinhos coloridos a dois metros da faixa de areia, tomada por conchinhas.

Para chegar a La Digue desde Mahé, você pode contratar uma excursão de um dia. Sites como a Civitatis permitem reservar com antecedência, o que eu sempre acho recomendável. Veja aqui informações e valores.

Praslin

Divulgação Vallée de Mai, o Jardim do Éden de Seychelles

De La Digue são apenas 15 minutos de barco de Praslin, outra ilha que não pode faltar no roteiro por Seychelles. Por isso, muitos tours vendidos na região incluem visitas a ambos os destinos.

Quem se hospeda em Praslin também encontra passeios de um dia para La Digue. Se for seu caso, confira os valores e informações aqui.

Praslin é dona de um lindo litoral, onde se destaca Anse Lazio, praia margeada por árvores com troncos inclinados, algumas pedras na extremidade e um mar que, sob o sol, revela tons de azul que você provavelmente nem sonhava existir. A estrutura do pedaço também é um pouco melhor, o que o torna mais frequentado que as faixas de areias vizinhas.

Uma vez lá, você pode até achar que está no céu, mas para chegar mais perto dele é preciso rodar até o Vallée de Mai, aquele que os nativos garantem ter sido o lugar bíblico retratado como o Jardim do Éden. No vale, árvores com troncos enormes guardam o coco-de-mer, fruto típico de Seychelles e que tem como característica uma casca interna que lembra uma nádega.

Quando caminhava em meio a suas árvores exuberantes, resolvi fazer uma foto abraçado à casca do coco com cara de bundinha e postá-la no Facebook, daquelas só para provocar os amigos, sabe? E foi assim, com um pecadinho de leve, que eu me despedi do paraíso.

