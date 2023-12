O que fazer em Zagreb no inverno – 12 atrações e dicas

Foi ao pesquisar o que fazer em Zagreb no inverno que descobri que a capital da Croácia tem um dos mercados de Natal mais celebrados da Europa. E isso é apenas a cereja do bolo de uma série de pontos turísticos e atrações incríveis que existem por lá.

Faz muito frio naquela região entre novembro e março, é verdade, mas isso não atrapalhou em nada a minha viagem. Pelo contrário, já que os cenários de Zagreb ficam especialmente bonitos no inverno, quando o espírito natalino contagia a cidade.

De quebra, comi muito bem por lá e aproveitei para visitar o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, uma das maiores atrações da Croácia. Lindo de morrer, esse destino, sim, deve ficar mais especial nos meses mais quentes do ano, mas ainda assim adorei ter ido até lá para ver as águas e pequenas cascatas congeladas.

O melhor de tudo é que dá para contratar um tour de bate-volta até Plitvice e, dessa maneira, manter Zagreb como base o tempo todo. Assim, além de ganhar tempo, você aproveita a boa estrutura hoteleira da cidade, que me surpreendeu bastante.

Vou contar neste post como foi minha viagem para lá e deixar todas as dicas para que você, assim como eu, aproveite o melhor da capital da Croácia.

O que fazer em Zagreb no inverno

Paulo Basso Jr. Pivnica Mali Medo, bom lugar para tomar cerveja em Zagreb

A lista de atrações em Zagreb no inverno é longa e destaca, sobretudo, os Mercados de Natal. Sim, “os”, e não apenas “o”, já que há vários na capital croata, um pertinho do outro.

Fora isso, é um barato passear pelos distritos chamados por lá de Cidade Baixa e Cidade Alta. Ambos contam com praças e edificações imponentes. E o melhor de tudo é que para chegar à parte alta da capital croata você pode usar um funicular.

Depois de explorar os principais pontos turísticos de Zagreb durante dois dias, separei ainda uma manhã e uma tarde para ir ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, como mencionei acima. O tour dura o dia todo, mas vale a pena.

De forma resumida, o que não pode ficar de fora do seu roteiro pela região durante o inverno é:

Mercados de Natal Praça do Rei Tomislav Praça Zrinjeva Strossmayer Promenade Praça de São Marcos Museu das Relações Terminadas Lampiões Mercado de rua Dolac Zagreb 360° Praça Ban Jelaci Parque Nacional dos Lagos de Plitvice Rastoke

Detalhe: Zagreb tem um quê de anos 1980, refletido principalmente pelas músicas que ecoam das caixas de som nos mercados e nas áreas comuns da cidade. E foram elas que embalaram a minha viagem.

Onde fica e como chegar a Zagreb

Zagreb, capital da Croácia, está localizada no Leste Europeu. próxima a países como Eslovênia, Áustria e Hungria.

Como não há voos diretos para lá, o mais indicado é fazer conexões em outras cidades da Europa, como Londres, Paris ou Madri.

Na hora de pesquisar as passagens aéreas, minha dica é usar a plataforma da Vai de Promo. Eu gosto porque ela lista diversas companhias de uma vez, mostrando qual delas está com melhores valores para o período que você deseja viajar. De quebra, dá para pagar em até dez vezes sem juros.

Seguro viagem Europa

Ao viajar para destinos da Europa, como Zagreb, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Europa

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

12 atrações em Zagreb

Confira as principais atrações de Zagreb. Os Mercados de Natal rolam apenas durante o inverno, mas os outros pontos turísticos podem entrar no roteiro pela capital croata em qualquer época do ano.

1 – Mercados de Natal

M. Vrdoljak/Divulgação Barraca de lembrancinhas em mercado de Natal de Zagreb

O Natal é tão especial em Zagreb que o portal especializado European Best Destinations já elegeu a cidade por diversas vezes como um dos melhores destinos do Velho Continente para passar as festas de fim de ano.

Na trilha da austríaca Viena ou da alemã Munique, que há muito aproveitam a época para atrair turistas com Mercados de Natal, Zagreb resolveu abrir o saco de presentes há alguns anos e espalhou enfeites, palcos, pistas de patinação e barracas brancas com telhadinhos vermelhos pelas ruas e praças mais populares da cidade.

De penduricalhos a porta-retratos, de cerveja a vinho quente, de salsichas a bolinhos de chuva cobertos de chocolate, há cores e sabores por todos os lados, com altas doses de organização – e animação. A temperatura é fria e passa fácil para bandas negativas, mas aquecedores elétricos tornam o ambiente acolhedor.

Melhor para os visitantes, que deixam as luvas e gorros de lado por algumas horas enquanto dão vozes aos mais diversos idiomas. Muitas delas, inclusive, abafadas por hinos pop rock dos anos 1980, que ecoam pelas caixas de som.

O ritmo, curiosamente, parece estar no ar da capital croata, seja nos mercados de Natal, nas lojas, nos restaurantes, nos cafés, nos saguões de hotéis ou nos rádios de carros, ônibus e bondes. E, dessa maneira, dita os passos dos turistas, como fez comigo e, provavelmente, fará com você.

Ice Park

J. Duval/Divulgação Pista de patinação no gelo no Ice Park, em Zagreb

“Voyage, Voyage“, do Desireless, rola solta nas caixas de som enquanto viajantes e habitantes passam de um mercado de Natal a outro, já que vários deles funcionam ao mesmo tempo em Zagreb. O mais fotogênico é o Ice Park, montado em torno da Praça do Rei Tomislav.

Repleto de luzes, o local conta com pistas de patinação no gelo e barracas que servem desde comidinhas até bebidas e lembrancinhas.

2 – Praça do Rei Tomislav

DepositPhotos Pista de patinação na Praça do Rei Tomislav

A Praça do Rei Tomislav marca o início de uma curiosa área verde em formato de “U”, que abraça o que se nomeia como Cidade Baixa, ou Donji Grad, na capital da Croácia. Ali, nos meses mais quentes do ano, é possível visitar um frondoso jardim botânico.

O local abriga ainda o Pavilhão de Arte de Zagreb, um imponente edifício em estilo art nouveau erguido em 1898 e que passa dezembro iluminado com tons de roxo, azul e amarelo, num efeito visual belíssimo.

Outra atração local é o Teatro Nacional, com fachada neobarroca e filas de espera que duram meses para quem deseja assistir a uma ópera.

3 – Praça Zrinjeva

Paulo Basso Jr. Mercado de Natal da Praça Zrinjevac, em Zagreb

Outro lugar que vale a visita na Cidade Baixa de Zagreb é a Praça Zrinjevac, onde há um singelo coreto. Ele fica iluminado no Natal e dá vida a um mercado repleto de barraquinhas que vendem, principalmente, artesanato.

O que mais eu ouvi por lá foram “oooohhhs”, tamanha a fofice dos objetos à venda. Ah, e pop rock dos anos 1980, é claro.

4 – Strossmayer Promenade

Paulo Basso Jr. Singela decoração de mercado de Natal, com a Catedral de Zagreb ao fundo

A música é “Joe Le Taxi“, de Vanessa Paradis, mas o transporte usado para chegar à Strossmayer Promenade é um singelo funicular, o mais curto da Europa, já que percorre um trajeto de apenas 66 metros. No período do advento, o acesso é gratuito.

Lá em cima, na Cidade Alta, ou Gornji Grad, a vista é belíssima, de dia ou de noite. Com o sol raiando, o local costuma ficar cheio ao meio-dia, momento em que o tal canhão emite o som de tiro na medieval Torre Lotrscak.

O ritual remete a uma vitória dos croatas sobre os otomanos, que queriam invadir a cidade e teriam sido vencidos exatamente àquela hora. Um badalar de sinos antecede o estrondo e aumenta a expectativa, até que ele vem alto e seco, fazendo muita gente tremer.

Mercado de Natal na Cidade Alta

Paulo Basso Jr. A menininha e a escada no poético Mercado de Natal da Cidade Alta de Zagreb

Bem mais estimulante, entretanto, é conferir a transformação que ocorre nos arredores durante as festas de fim de ano. Marcas de bebidas famosas decoram as ruas da região e dão vida ao mercado de Natal mais divertido de Zagreb.

Até onde os olhos alcançam há árvores iluminadas em azul, branco e vermelho (as cores da bandeira da Croácia), bem como globos de neve enormes, palcos e barraquinhas com comidas e produtos típicos.

5 – Praça de São Marcos

Paulo Basso Jr. A igreja de São Marcos e seu famoso telhado colorido, em Zagreb

Do som que vem das barraquinhas, Men Without Hats lembra com “Safety Dance” que a noite é jovem em Zagreb e, entre um vinho quente e outro, é possível trafegar pelos mercados de Natal conhecendo outros ícones da cidade, sempre com segurança.

A partir da Strossmayer Promenade, por exemplo, é fácil chegar à Praça de São Marcos, onde uma igreja com telhado azul, branco e vermelho é alvo constante de fotografias.

O local também abriga um dos antigos portões da cidade, que foi murada como tantas outras da Europa na Idade Média.

6 – Museu das Relações Terminadas

DepositPhotos Museu das Relações Terminadas

Pertinho da Praça de São Marcos está o excêntrico Museu das Relações Terminadas, onde se contam histórias de amores que tinham tudo para dar certo, mas não conseguiram ser felizes para sempre.

Eu achei bem divertido. Não costuma ter muita gente e as histórias são bem interessantes e, o que é melhor, não necessariamente tristes.

7 – Lampiões

DepositPhotos Lampiões mantêm tradição em Zagreb

Há um toque teimoso de romantismo, entretanto, que perdura há anos na Cidade Alta. Todas as noites, dois funcionários públicos são encarregados de acender, um a um, os 200 lampiões que iluminam a região.

O ritual se dá por puro charme, já que o célebre Nikola Tesla, cujos estudos serviram de base para a criação de modernos sistemas de potência elétrica em corrente alternada, nasceu em território que hoje pertence justamente à Croácia. Ah, sim, o nome da montadora de carros elétricos de Elon Musk é inspirado nele.

8 – Mercado de rua Dolac

Paulo Basso Jr. Dolac, o famoso e colorido mercado de rua de Zagreb

A contagem regressiva de “Beat Dis“, do Bomb The Bass, vem lá de baixo e soa perfeita ao final da escada que leva ao Dolac, o colorido mercado de rua de Zagreb.

Dá para comprar um pouco de tudo ali, de frutas ao delicioso azeite croata, de carnes a queijos, de gorros a luvas e de vinhos (o branco é muito apreciado) a rakijas, a poderosa aguardente dos Bálcãs destilada de ameixa ou uva.

9 – Zagreb 360°

B. Mihoci/Divulgação A imponente Catedral de Zagreb iluminada durante o período do advento

Melhor ainda é subir ao Zagreb 360°, observatório que se ergue a 182 metros, e observar em detalhes o movimento frenético a cidade.

A vista alcança o Kaptol, morro onde fica a Catedral de Zagreb, curiosamente envolvida por um muro renascentista que a protegeu da invasão otomana no início do século 16, e a Praça Ban Jelaci, o coração nervoso da capital croata.

10 – Praça Ban Jelaci

Paulo Basso Jr. Vista da Praça Ban Jelaci desde o Zagreb 360º, mirante da capital croata

Não importa a hora, há sempre muita gente nessa área. E, como não poderia deixar de ser, um popular mercado de Natal dá as caras por ali durante o período do advento.

A fórmula é a mesma que toma conta das ruas ao redor (boa parte delas voltada apenas para pedestres e onde se concentram as principais lojas da cidade, de grifes famosas ou não): barracas com comidinhas, bebidinhas, lembrancinhas e mais lembrancinhas.

Ao longo do dia (e da noite), bandas e corais se apresentam em um palco montado na Ban Jelaci. A música só é abafada pelo ruído dos bondes azuis que recortam a praça rumo aos bairros mais afastados e não deixam Zagreb parar. Nem mesmo no Natal, quando, vez por outra, é possível avisar alguns motoristas vestidos de Papai Noel levando os cidadãos e visitantes para cima e para baixo.

Independentemente da época do ano, a Praça Ban Jelaci também serve como ponto de partida para os tours guiados realizados em Zagreb. Há, inclusive essa excursão a pé gratuita, que é muito bacana.

Durante o free tour, organizado pela Civitatis, você avista vários pontos turísticos da Cidade Baixa e da Cidade Alta de Zagreb e conhece algumas das histórias que contarei em seguida.

Num passado não muito distante…

O assobio de “Wind of Change“, do Scorpions, ecoa no palco e faz lembrar que nem só de bons velhinhos a Croácia tem histórias para contar. No centro da Praça Ban Jelaci, um cartaz com a foto de Slobodan Praljak reflete as luzes das centenas de velas que o cercam.

Ex-general e líder croata, Praljak se envenenou no fim de novembro de 2017 em pleno Tribunal de Haia, logo após a sentença que confirmou sua pena de 20 anos de reclusão por crimes cometidos contra a humanidade.

Há quem goste dele no país, mas muitos lembram apenas com horror dos anos 1990, quando a Guerra da Bósnia (1992-1995) assolou os Bálcãs. A disputa teve início com o voto pela independência da Bósnia em relação à então Iugoslávia. Os sérvios, que não concordavam com a posição, deram início a uma sangrenta batalha.

De início, croatas e mulçumanos bósnios atuaram como aliados contra a Sérvia, mas depois brigaram entre si. O resultado foi uma limpeza étnica bárbara, que assolou a região e desintegrou as seis repúblicas que até então constituíam a Iugoslávia: Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedônia, Montenegro, Eslovênia e Sérvia – anos depois surgiria Kosovo, que declarou sua independência unilateral da Sérvia.

Felizmente, a maior parte desses territórios vive hoje em absoluta paz. Quase todas as cidades foram restauradas na Croácia e é bastante tranquilo e seguro viajar pelo país.

Do passado ficaram apenas as memórias, inclusive as mais antigas, dos tempos do regime comunista, que ao menos da década de 1980, após a morte do severo estadista Josip Broz Tito, foi brando na então Iugoslávia em relação a liberdades pessoais.

Principalmente ao permitir que os cidadãos viajassem para onde quisessem e ouvissem pop rock vindo do Ocidente, criando uma cultura que perdura por lá até hoje.

11 – Parque Nacional dos Lagos de Plitvice

Visualhunt.com Vista do Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, em dia ensolarado

Ao ritmo de “Sweet Dreams (Are Made Of This)“, do Eurythmics, o alto-falante avisa que é hora de seguir em frente e respirar novos ares. Afinal, a capital croata e seus mercados de Natal são irresistíveis, mas há muito que fazer nos arredores da cidade.

Entre os programas indispensáveis estão uma vista a Liubliana, a lindinha capital da Eslovênia, que está a apenas 143 km de Zagreb, e ao Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, que concorreu ao posto de maravilha natural do mundo e, embora não tenha sido eleito, é espetacular.

No fim do outono e no inverno é difícil caminhar por lá, pois as passarelas ficam escorregadias por causa do gelo. Mesmo assim, ninguém desanima em se aproximar do conjunto de quedas d’água, que faz curvas sinuosas e enche os olhos do visitante.

As águas verde-esmeralda cintilam em meio aos cânions a perder de vista. Os Lagos de Plitvice ficam a cerca de 1h30 de carro de Zagreb.

12 – Rastoke

No retorno a Zagreb, vale a pena parar em Rastoke, um vilarejo histórico na província de Slunj. A paisagem é de contos de fadas, com cerca de 20 casinhas distribuídas entre as quedas do Rio Korana.

O local foi destruído durante a recente guerra da independência, mas foi restaurado pelos próprios moradores e voltou a encantar da mesma forma que o fazia antes das bombas. Não há batalhas, felizmente, capaz de tirar o charme desse pedacinho da Croácia.

Split a Dubrovnik

A Croácia também é famosa pelas suas mais de mil ilhas espalhadas pelo Mar Adriático e pela região costeira que vai de Split a Dubrovnik, o pedaço mais turístico dos Bálcãs. Só é triste descobrir em plena segunda-feira, ouvindo “Blue Monday“, do New Order, que não existem trens rápidos da capital croata para lá, o que torna um bate-volta inviável, já que o trecho fica a mais de 500 km de distância.

Mas isso em nada, pode acreditar, deixa menos brilhante visitar Zagreb, sobretudo na época do Natal, quando ela se torna para muitos – e com razão – a cidade mais linda e sonora da Europa.

Onde comer em Zagreb

CroChef/Divulgação A forte culinária croata inclui muitos pães e queijos

David Bowie, com “Modern Love“, toma conta do som ambiente enquanto o guia Damjan Beusan, que fala um excelente português brasileiro, explica os pormenores da história croata, ressaltando inclusive os tempos em que o território pertencia ao império Austro-Húngaro.

O cenário do bate-papo é o Kino Europa, um dos poucos cafés no centro de Zagreb onde não é permitido fumar. A decoração não esconde que ali funcionava um antigo cinema, ao mesmo tempo em que poltronas confortáveis convidam quem vem de fora a se proteger do frio com um café ou chocolate quente.

Pubs e restaurantes

Em dezembro, as temperaturas chegam a marcar até -6º na capital da Croácia em pleno meio-dia. Se é que dá para considerar 12h como metade do dia, já que lá pelas 16h começa a escurecer. Essa é a hora que a diversão aumenta não só aos mercados de Natal, mas também aos diversos pubs e restaurantes da região.

Há uma porção deles na rua Ulica Ivana Tkalcica, como a Pivnica Mali Medo, perfeita para quem gosta de cerveja artesanal.

Do outro lado da Praça Ban Jelaci também há boas opções para comer e beber, a exemplo do moderninho Vinodol, com ótima carta de vinhos – e som ambiente melhor ainda.

Onde ficar em Zagreb

Eu fique hospedado na Cidade Baixa (Donji Grad) e achei ótimo, já que o local é repleto de restaurantes, lojinhas e atrações. Dali, fiz tudo a pé. E é lá que fica a maioria dos hotéis.

Quem opta pela Cidade Alta (Gornji Grad) também se dá bem, sobretudo pela proximidade com a Praça Ban Jelacic, o coração da capital croata. As opções, porém, são mais escassas.

Para quem deseja fugir do burburinho, vale a pena também considerar a região de Jarun Lake. Já os fãs de vida noturna se dão bem nas imediações da Rua Tkalciceva.

Minhas dicas de hospedagem em Zagreb são:

Reprodução MANDA Heritage Hotel

Situado na Cidade Baixa, este hotel moderninho tem quartos pequenos, porém confortáveis. É muito bem avaliado pelos hóspedes.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Hotel Dubrovnik

Mais uma opção na Cidade Baixa de Zagreb, com quartos planos e ótimo atendimento. Tem um estilo clássico e abriga um bom restaurante.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Esplanade Zagreb Hotel

Uma excelente opção para quem busca sofisticação. Este cinco estrelas fica muito bem localizado na Cidade Baixa, próximo das principais atrações e Zagreb.

Veja preços e avaliações

—

Outros hotéis em Zagreb

Luxo

Met Boutique Hotel – Cinco estrelas na Cidade Baixa.

– Cinco estrelas na Cidade Baixa. art’otel Zagreb, Powered by Radisson Hotels – Um dos hotéis mais luxuosos de Zagreb. Também fica na Cidade Baixa.

Bom custo-benefício

Best Western Premier Hotel Astoria – Hotel de rede com quartos confortáveis na Cidade Baixa.

– Hotel de rede com quartos confortáveis na Cidade Baixa. Canopy by Hilton Zagreb City Centre – Excelente hotel, com ótimas áreas comuns. Fica na Cidade Baixa.

– Excelente hotel, com ótimas áreas comuns. Fica na Cidade Baixa. Admiral Hotel – Boa opção para quem deseja se hospedar em Jarun Lake.

Econômicos

Hotel Central – É simples, mas muito bem localizado. Fica na Cidade Baixa.

– É simples, mas muito bem localizado. Fica na Cidade Baixa. Art Hotel Like – Faz o estilo moderninho e tem preços camaradas. Está situado na Cidade Baixa.

O que você precisa saber antes de ir a Zagreb

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como GetYourGuide e Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: GetYourGuide e Civitatis

LEIA TAMBÉM: