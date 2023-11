Lançada no fim de outubro, a nova rota de aproximadamente sete horas da South African Airways leva viajantes brasileiros de São Paulo diretamente à Cidade do Cabo. Abaixo, confira cinco motivos para explorar os encantos da cidade sul-africana.

5 motivos para viajar à Cidade do Cabo

1. Camps Bay

O cenário de Camps Bay é o de uma festa ao ar livre durante o ano inteiro. Além de marcar presença em várias listas de praias mais bonitas do mundo, a região tem vários restaurantes, bares e hotéis bacanas.

2. Table Mountain

A montanha em formato de mesa é o cartão-postal da cidade. É possível subir de bondinho ou, para os mais aventureiros, por uma trilha.

Olhar a Cidade do Cabo lá de cima, ver o pôr do sol, sentar e respirar diante da vista de tirar o fôlego é um passeio que jamais será esquecido. Se você gosta de caminhar na natureza, a Cidade do Cabo tem muitas outras opções de trekking.

3. Robben Island

A Robben Island é a ilha em que Nelson Mandela ficou preso durante 18 dos 28 anos em que esteve sob custódia do estado. Trata-se de um passeio que resgata tempos sombrios, mas também a perseverança e a coragem do ser humano diante da violência e da injustiça.

4. O jardim botânico de Kirstenbosch

Para quem gosta de flores e plantas, a dica é ir ao jardim botânico de Kirstenbosch. Reserve pelo menos umas quatro horas para percorrer as alamedas do jardim e apreciar a beleza da vegetação sul-africana.

5. Boulders Beach

Vale a pena alugar um carro e dirigir alguns quilômetros até a praia de Boulders para ver pinguins indo e vindo pela areia. De quebra, o local é perfeito para tirar fotos.

Voos para a África do Sul

Latam e SAA estão operando voos entre o Brasil e a África do Sul. Abaixo, veja as novas rotas da SAA:

Cidade do Cabo (CPT) x São Paulo (GRU)

Voo: SA0026

Horário de saída: 12h55 (horário local)

Horário de chegada: 16h35

Dias de operação: terças e sábados

São Paulo (GRU) x Cidade do Cabo (CPT)

Voo: SA0027

Horário de saída: 18h05

Horário de chegada: 06h40 +1 (horário local)

Dias de operação: terças e sábados

Joanesburgo (JNB) x São Paulo (GRU)

Voo: SA0022

Horário de saída: 11h20 (horário local)

Horário de chegada: 16h15

Dias de operação: segundas e quintas

São Paulo (GRU) x Joanesburgo (JNB)

Voo: SA0023

Horário de saída: 17h45

Horário de chegada: 07h45 +1 (horário local)

Dias de operação: segundas e quintas

Independentemente da rota escolhida, recomendo comprar passagens aéreas com a plataforma da Vai de Promo, que reúne voos de diversas empresas aéreas em um único local.