Poli Digital revela nova identidade visual

A Poli Digital, empresa goiana que oferece tecnologia para atendimento a clientes, revelou seu reposicionamento estratégico por meio de um novo rebranding. A marca agora oferece soluções automatizadas que abrangem toda a jornada de vendas, tornando-se um hub completo de comunicação para atender às necessidades de clientes e micro e pequenas empresas.

A Poli Digital se estabelece como uma plataforma que oferece diversos recursos para captação de clientes, atendimento, vendas e fidelização. Entre as ferramentas disponíveis, destacam-se chatbots, sistemas de pagamento, integração omnichannel, gestão de anúncios no Facebook Ads e o envio em massa de mensagens através da Plataforma do WhatsApp Business utilizando sua API oficial.

Uma das novidades está em um novo serviço oferecido diretamente na plataforma da Poli Digital: o CRM. Nele, é possível que os clientes visualizem tickets criados e oportunidades de negócios direto na tela de chats.

“Às vezes você precisa entrar em contato com o cliente em 3 dias, então, com o sistema de gestão é possível agendar esse contato, de maneira automática, deixando o relacionamento mais profissional”, disse José Augusto Batista, diretor de Produtos.

Outra solução são as novas funcionalidades do chatbot e a jornada do cliente mais profissional. Por exemplo, o cliente poderá identificar qual anúncio gerou o lead e quantas vendas foram realizadas pela publicidade.

As mudanças também envolvem o aspecto visual, estratégias de identidade, posicionamento e comunicação. O projeto de rebranding foi desenvolvido em colaboração da agência Enredo e teve como base a evolução da Poli e na oferta de soluções autênticas e eficazes para seus clientes e parceiros comerciais.

Para desenvolver a nova identidade visual, foram ouvidos stakeholders e realizadas pesquisas junto aos funcionários para identificar pontos fortes, áreas de melhoria e a percepção interna sobre a empresa. Com base nesses insights, foram definidos o propósito da marca, a linguagem, o tom de voz e o novo projeto gráfico.

A tipografia é extensa, amigável e funcional. A comunicação adota um estilo leve, com formatos ousados. A paleta de cores foi cuidadosamente pensada, optando por tons acolhedores e menos saturados, além da incorporação de elementos modernos que refletem a inovação e audácia da marca.

O tom azul representa a tecnologia, enquanto o vermelho simboliza o aspecto humano, buscando equilibrar o avanço tecnológico com o suporte oferecido pela empresa. Esses elementos refletem a missão da Poli em construir soluções que atendam às necessidades do mercado e um novo propósito de empoderar pessoas e negócios para prosperarem através da comunicação.

Além disso, a linguagem adotada é mais humanizada e entusiasta, tornando a comunicação mais moderna, descontraída e focada na empatia e na relação entre tecnologia e humanidade. Os conteúdos publicados serão mais educacionais, leves e atualizados, visando oferecer uma experiência enriquecedora aos usuários.

O rebranding da Poli Digital já foi implementado por completo, passando desde a repaginação do ambiente interno da empresa, como novo site e nova plataforma, ambos muito mais interativos e humanizados, oferecendo uma experiência completa para os usuários e visitantes.

Apesar de todas as mudanças visuais e estratégicas, Alberto Filho, CEO, destaca que, algo permanece inalterado: a dedicação da empresa em oferecer uma plataforma de gestão de atendimento de qualidade excepcional aos pequenos e médios negócios.

“Estamos empenhados em criar experiências digitais tão excepcionais quanto às experiências físicas, pois acreditamos no impacto transformador que uma interação eficaz com os clientes pode ter no êxito das empresas”, disse.

Foco no relacionamento humanizado

Em 2018, a Poli Digital, originalmente conhecida como Polichat, surgiu em resposta a um desafio enfrentado pelo CEO enquanto trabalhava na parte técnica de uma rede de clínicas médicas. A questão era a crescente demanda de clientes e pacientes que procuravam a empresa via redes sociais, sem que houvesse uma ferramenta adequada para lidar com o volume de conversas. Isso resultou em insatisfação, comentários negativos e os pacientes se sentindo desrespeitados.

Foi aí que Alberto começou a buscar outros empresários que enfrentavam problemas semelhantes e descobriu que muitos estavam à beira do colapso. “Em março de 2018, decidimos abordar esse problema e nos propusemos a fornecer um atendimento de alta qualidade no WhatsApp, usando atendentes múltiplos”, sublinha.

Com a chegada da pandemia, ficou claro que a Poli Digital precisava ser mais do que apenas uma plataforma de atendimento. Durante os primeiros meses da pandemia, identificamos várias oportunidades, culminando no desenvolvimento de um sistema de pagamento pelos canais digitais.

Em 2022, com a evolução das funcionalidades e uma compreensão mais profunda das necessidades do mercado, a Poli Digital se tornou uma parceira oficial do Meta. Essa parceria se baseou nas habilidades técnicas e serviços da empresa, bem como na capacidade única de ajudar as empresas a crescer.

“Oferecemos uma jornada mais rápida e fluida, em um ambiente automatizado, mas sempre mantendo a interação humana, no lugar onde o cliente já está”, completa Alberto.