Internet 5G e novas tecnologias impulsionam mercado de games

Uma nova geração de tecnologia de comunicação móvel, com velocidades de gigabits por segundo, começou a ser implementado no Brasil em 2022. O 5G SA, conhecido como “5G puro-sangue” proporciona internet ultrarrápida.

Com velocidade média de 1 Gbps, dez vezes superior ao sinal 4G, e potencial de alcançar 20 Gbps, o 5G puro reduz significativamente a latência, ou seja, o atraso na transmissão de dados. Downloads de arquivos, como vídeos de alta resolução, por exemplo, podem ser concluídos em cerca de 40 segundos.

A eficiência do 5G também se reflete positivamente na experiência de jogos online. A estabilidade da conexão 5G proporciona uma experiência de jogo comparável às conexões fixas, eliminando atrasos (lag) e aprimorando a fluidez da experiência de jogo.

Não por acaso, um estudo da KTO, plataforma de apostas esportivas e jogos virtuais, incluindo um cassino, aponta que áreas metropolitanas com boas velocidades de conexão à internet apresentam maior nível de engajamento em seu site, citando a cobertura 5G.

A qualidade da internet é essencial também nesse contexto, pois uma conexão estável e rápida previne interrupções ou atrasos durante jogos, alguns ao vivo, que envolvem apostas com dinheiro. Uma maior fluidez ajuda a manter a integridade dos jogos, garantir transações eficientes e promover a satisfação dos jogadores.

União do 5G com outras tecnologias favorece a jogabilidade

O 5G revoluciona os jogos móveis com velocidades de download mais rápidas e a redução de movimentos lentos, respostas tardias aos comandos do jogador ou interrupções em jogos online. Essas melhorias não apenas aprimoram a qualidade técnica, mas também transformam a interação das pessoas com o conteúdo.

Além da jogabilidade mais fluida e da capacidade de baixar jogos rapidamente, o 5G também abre novas fronteiras para experiências de jogo, como a realidade aumentada e virtual mais realistas. Jogos com o Pokémon GO, por exemplo, podem se beneficiar muito com esse avanço tecnológico.

Aliás, a Niantic, mesma desenvolvedora do jogo, começou a testar um game em 2021 com a tecnologia de realidade aumentada. O jogo Codename: Urban Legends proporciona uma experiência colaborativa em tempo real que usa os benefícios do 5G criando um “mundo virtual” cheio de criaturas míticas, monstros, exploradores e aliados.

A combinação do 5G com realidade aumentada e virtual proporciona jogabilidade responsiva, gráficos avançados, experiências imersivas e colaboração multiplayer aprimorada, transformando a interação dos jogadores com os jogos com menor latência e maior capacidade de transmissão de dados.

Internet 5G ajuda a promover imersão em jogos

O impacto do 5G nos jogos móveis é notável, impulsionando o crescimento e transformação da indústria. Atuando como catalisador, o 5G facilita o download eficiente de jogos complexos, elevando a qualidade das ofertas.

Em um teste realizado pela Claro em 2022, por exemplo, a rede 5G em Brasília conseguiu atingir a velocidade máxima de pouco mais de 2 Gbps (gigabits por segundo) em um smartphone Motorola G62, um telefone de nível intermediário. Esse desempenho permite baixar um jogo de 10 GB (gigabytes) em menos de um minuto.

A redução da latência nivelou o campo de jogo, permitindo que jogadores móveis participem equitativamente em competições online, eliminando limitações técnicas. Além disso, o 5G potencializa a revolução na indústria ao oferecer conexões rápidas e confiáveis, viabilizando jogos multiplayer mais complexos e interativos.

O advento do 5G beneficia, naturalmente, jogos ao vivo, inclusive títulos de cassino ao proporcionar streaming de alta qualidade, interatividade aprimorada, jogabilidade móvel eficiente e suporte a jogos multiplayer complexos. Essas melhorias promovem uma experiência mais envolvente e autêntica em jogos como roleta, pôquer e game shows, potencialmente atraindo novos jogadores e elevando a qualidade geral da indústria.

Criadores de conteúdo também são beneficiados

O avanço do 5G promete revolucionar a indústria de jogos, transcendendo a melhoria em dispositivos móveis. Com implicações abrangentes, a tecnologia aprimora a experiência em jogos multiplayer e na nuvem.

Abre portas também para novos modelos de negócios, destacando potencial crescimento e oportunidades de monetização no setor de jogos móveis. A internet 5G beneficia a qualidade de serviços de streaming, impulsionando o engajamento e criando novas oportunidades de negócios, resultando em significativo potencial de crescimento e monetização.

O 5G simplifica transações financeiras em dispositivos móveis, beneficiando não apenas criadores de conteúdo, mas também pessoas que apostam dinheiro em jogos. O tempo de saque pode variar muito, segundo pesquisa da ENV Media, e a qualidade da internet, de modo ideal, não deve ser um desafio adicional para transferir eventuais ganhos para a conta bancária.