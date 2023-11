Youse: agora, reparos do seguro auto podem ser acompanhados via app ou web, em tempo real

O Youse, que oferece serviços de seguro online, apresentou iniciativa chamada Portal de Oficinas. Agora, na modalidade Seguro Auto, segurados, terceiros e oficinas credenciadas têm a capacidade de monitorar o andamento dos reparos de veículos de forma contínua através do aplicativo ou da web.

Para os segurados, uma timeline no aplicativo permite o acompanhamento detalhado de todas as etapas do processo de reparo, incluindo funilaria, pintura, veículo pronto e entrega. Qualquer alteração nos prazos de reparo é refletida instantaneamente nessa linha do tempo.

Essa funcionalidade está disponível para segurados que escolham oficinas cadastradas no Portal de Oficinas da Youse. Além disso, a empresa prevê adicionar a solicitação de vistoria complementar para sinistros de Perda Total e Não Autorizados ao portal.

Para as oficinas, quando os reparos são concluídos, o status é atualizado, proporcionando maior clareza e automação no processo. Além disso, elas têm a capacidade de relatar problemas com o fornecimento de peças automaticamente, como atrasos, peças entregues erradas ou danificadas, ou falta de peças, permitindo uma gestão mais eficiente.

No caso de terceiros, eles também podem acompanhar as diferentes etapas de reparo de seus veículos por meio do Portal de Terceiros, incluindo a automatização do Fluxo de Acordo dentro do Portal de Autoatendimento para Terceiros.

Anteriormente, o processo envolvia o encaminhamento de valores para análise. Mas, agora, os terceiros podem gerenciar todo o fluxo diretamente no portal. Essas atualizações marcam um avanço significativo no Portal da Youse, automatizando processos e tornando o acompanhamento de reparos mais transparente e eficiente.

Clube de Oficinas TOP+

A Youse conta com o Clube de Oficinas TOP+, rede de oficinas parceiras por todo o território nacional. A iniciativa permite que a insurtech estabeleça um padrão de mão de obra especializado e de qualidade para cobrir 100% dos serviços previstos nos acionamentos de incidentes.

Entre as novidades para as oficinas estão os reparos nos moldes Youse Fast. Na prática, a seguradora dá autonomia à Oficina, o que torna o processo de reparos mais rápido e eficiente. Os parceiros têm como meta, entregar o veículo em até 5 dias úteis.

Há também benefícios para os clientes Youse, como: desconto de R$ 200 e parcelamento em até seis vezes sem juros na franquia, além da garantia de peças originais para conserto e 3 anos de garantia dos reparos executados. O cliente também ganha lavagem e enceramento completo do veículo.

O Clube de Oficinas TOP+ é uma forma de qualificar ainda mais o serviço de assistência da seguradora digital, os novos estabelecimentos se juntam a uma rede da insurtech que conta com mais de 230 oficinas por todo o território nacional.

Além de todo o alinhamento de procedimentos e performance para as oficinas, há também diversas garantias para o motorista. Além de serviços padrão como enceramento geral, lavagem completa, revisão de luzes e regulagem dos faróis, há uma série de privilégios no uso do seguro.