Plataforma conecta grupos minorizados a oportunidades de emprego

Com foco em potencializar e dar agilidade na procura por talentos de grupos minorizados e conectar esses profissionais aos recrutadores, a Blend Edu, principal HRtech e ESGtech especializada em diversidade e inclusão do Brasil, acaba de lançar a plataforma digital Representa SA.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Por meio dela, a startup realiza um mapeamento e divulgação de oportunidades e vagas afirmativas para contribuir com a carreira de mulheres, pessoas negras, indígenas, com deficiência, da comunidade LGBTQIA+ e pessoas com mais de 50 anos. Além das vagas em si, a plataforma também dá visibilidade para cursos, bolsas de estudo, mentorias, eventos e outros benefícios para contribuir com o desenvolvimento de carreira desses profissionais.

De acordo com Thalita Gelenske, CEO e fundadora da Blend Edu, a iniciativa visa aumentar os índices de empregabilidade do mercado e potencializar a diversidade das empresas que entendem ESG como um fator chave na estratégia de negócio. “Hoje muitas companhias não sabem por onde e como procurar profissionais pertencentes aos grupos minorizados. Ao mesmo tempo, as oportunidades raramente chegam para esses talentos. O Representa SA visa auxiliar exatamente esse processo, conectando talentos, recrutadores e empresas. Nosso objetivo é ampliar a representatividade no mercado de trabalho”, explica.

Para utilizar os recursos, os profissionais dos grupos minorizados devem acessar o site e realizar um cadastro gratuito, incluindo informações de perfil, experiências e formações. A partir do registro, o usuário poderá navegar pelo mural de oportunidades e assistir a conteúdos e eventos exclusivos, além de fazer o download de seu currículo com um design personalizado.

A princípio, todas as vagas disponibilizadas na plataforma passarão pela curadoria da própria Blend Edu. Em 2024, a ideia é abrir o cadastro para que empresas e recrutadores insiram diretamente as oportunidades dentro do portal.

“Diversidade e performance caminham juntas. Quando as pessoas encontram uma cultura inclusiva, elas têm a certeza de que podem ser quem são e conseguem entregar o seu melhor. Além disso, esse ambiente garante também uma boa reputação à marca empregadora, gerando um ciclo positivo”, afirma Thalita.