Chile é o destino ideal para fãs de enoturismo

Comemorado no segundo domingo do mês de novembro, o Dia Mundial do Enoturismo celebra as experiências e o trabalho de vinícolas que abrem suas portas aos viajantes. Na América do Sul, o Chile é uma das maiores referências no assunto. Conhecido por produzir bebidas renomadas globalmente, o país é lar de produtoras que promovem experiências turísticas inesquecíveis, como a Vinícola Matetic.

Enoturismo no Chile

Situada em meio às colinas e vinhedos do Vale do Rosário, a aproximadamente 100 quilômetros (cerca de 1h20min de carro) de Santiago, a Matetic já foi apontada pelo concurso Premios Enoturismo Chile como a melhor experiência enoturística na região de Valparaíso. O complexo oferece tours exclusivos, gastronomia diferenciada e até hospedagem de luxo para quem quer passar mais tempo na região.

Aberta a visitantes de todas as idades – há até programações especiais para as crianças, como degustação de sucos de uva –, o complexo tem 139 hectares de vinhedos, onde são cultivadas uvas como sauvignon blanc, chardonnay, riesling, gewürztraminer, pinot noir, carménère, cabernet sauvignon e syrah.

Os visitantes adoram caminhar, andar de bicicleta ou até fazer um tour guiado pelos parreirais para aprender mais sobre a produção 100% orgânica e biodinâmica, um dos grandes diferenciais da Matetic. Baseado no equilíbrio com a natureza, o conceito influencia diretamente na qualidade dos frutos e, consequentemente, das bebidas. Não à toa, os vinhos da marca são amplamente reconhecidos no Chile e se destacam em algumas das melhores premiações internacionais.

