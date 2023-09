Trem de Miami a Orlando – Como é e quanto custa a viagem

O trem de Miami a Orlando, operado pala companhia Brightline, já está disponível para quem deseja viajar entre as cidades mais turísticas da Flórida, em ambos os sentidos. A rota leva de 3 horas a 3h30min, variando de acordo com as paradas nas estações pelo caminho.

Trata-se de uma alternativa diferente para quem não deseja fazer o roteiro de Miami a Orlando de carro. Ambos os destinos estão entre os mais procurados do país pelos brasileiros. Miami, ao sul do estado, oferece praias, vida noturna agitada e ótimas opções de compras. Em Orlando, por sua vez, sobram atviidades dentro e fora dos parques temáticos.

Quanto custa o trem de Miami a Orlando

Carolina Grabova A influenciadora Carolina Grabova esteve na inauguração da estação em Orlando

A passagem do trem de Miami a Orlando na categoria de entrada, a SMART, custa US$ 79 para adultos e US$ 39 para crianças até 12 anos. Grupos com mais de quatro pessoas recebem automaticamente um desconto de 25% no valor total, como forma de incentivo para as famílias que visitam a Flórida.

Há ainda passagens da classe premium, que custam US$ 149 e incluem bebidas, snacks e acesso ao Premium lounge.

Os tíquetes podem ser adquiridos aqui ou no aplicativo da Brightline, disponível para iOS e Android.

Trem de Miami a Orlando

Divulgação Interior do trem de Miami a Orlando é confortável

O trem de Miami a Orlando foi inaugurado em 22 de setembro de 2023. A cerimônia de lançamento do serviço contou com a presença de mais de 500 convidados e passageiros.

O primeiro trem de alta velocidade vindo de Miami chegou a Orlando às 11h05, simbolizando um passo importante no ambicioso projeto que integra diversas cidades da Flórida, entre elas Fort Lauderdale, Boca Raton e West Palm Beach.

O serviço da Brightline representa uma renovação do sistema ferroviário americano, que deve ser expandida para outros destinos. A estratégia da empresa é conectar cidades que são próximas demais para a realização de voos, mas distantes o suficiente para dirigir, reinventando assim as viagens de trem nos Estados Unidos.

“A estação Brightline em Orlando define um padrão elevado de transporte entre as duas regiões mais movimentadas da Flórida. Não apenas oferecemos uma conexão eficiente e prática, mas também garantimos uma experiência única aos passageiros, tanto nas estações quanto a bordo dos trens”, afirma Patrick Goddard, presidente da Brightline.

“Mais do que ajudar as pessoas a economizar tempo, nossa ideia é proporcionar uma viagem confortável e diferenciada. Estamos animados para receber nossos novos passageiros”, concluiu.

Estação de trem em Orlando

Divulgação Estação de trem em Orlando

A Estação de trem em Orlando da Brightline está convenientemente situada no Terminal C do aeroporto internacional. Com uma área de 37.350 pés quadrados, é a maior estação da empresa e a única estação de trem intermunicipal localizada dentro de um aeroporto nos Estados Unidos.

A empresa MEARS oferece transporte entre a estação da Brightline e diversos hotéis de Orlando. Os passageiros podem optar pelo transporte de ônibus, que custa US$ 16 para adultos e US$ 13 para crianças, ou por um carro particular, cujo preço começa em US$ 63.

Novos trens nos EUA

A Brightline começou a operar no sul da Flórida em 2018, ligando Miami a Fort Lauderdale e West Palm Beach. Em 2022, foram inauguradas as estações de Boca Raton e Aventura.

A obra para estender a linha em 273 quilômetros, de West Palm Beach até Orlando, teve início em 2019. Avaliado em US$ 6 bilhões, o projeto trouxe benefícios econômicos para a Flórida, como a geração de 10 mil empregos e um impacto direto de US$ 6,4 bilhões para o estado.

Agora, a ideia da empresa é levar o trem de alta velocidade para a Costa Oeste do país, conectando Los Angeles a Las Vegas. Batizado de Brightline West, o projeto prevê o uso de trens elétricos capazes de atingir 321 km/h. A expectativa é que a construção da linha comece até o final de 2023.

