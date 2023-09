Três comandos essenciais para obter o melhor do ChatGPT

O ChatGPT, sistema de inteligência artificial da OpenAI, é a página mais visitada no mundo na categoria Computers Electronics and Technology do SimilarWeb, site especializado em web analytics. No meio dessa avalanche de acessos, o Brasil se destaca. Estudo da Semrush, plataforma de gerenciamento de visibilidade online, apontou que, em janeiro deste ano, o País é o quinto no número de visitas, com 4,3% do total do tráfego mundial, atrás de Estados Unidos (19,5%), Alemanha (5,9%), França (5,7%) e Índia (4,7%).

“Dentro desse cenário, cada vez mais é preciso saber aproveitar ao máximo essa ferramenta de comunicação. Na nossa experiência usando a IA, podemos fazer algumas observações pautadas pelo uso do recurso. Nesse sentido, acredito que é importante conhecer comandos que permitam interagir de maneira eficaz e mais produtiva com o ChatGPT”, diz Andréa Migliori, CEO da Workhub, HRtech que oferece soluções para portais corporativos (intranet e relacionamento B2B para redes e franquias).

Veja três comandos essenciais do ChatGPT para obter o melhor da ferramenta:

1. Pergunta direta

“Para obter informações específicas ou respostas diretas, você pode utilizar um comando de pergunta direta. Formule a questão de maneira clara e concisa, para que o ChatGPT possa entender sua intenção e fornecer a resposta adequada”, detalha Andréa. No caso de uma pesquisa sobre a temperatura média em determinada cidade, pergunte: qual é a temperatura média em São Paulo no verão?

2. Exemplo

“Quando você precisa que o ChatGPT forneça um exemplo ou demonstre algo, pode usar um comando de solicitação de exemplo. É muito prático quando o assunto não ficou bem entendido”, afirma a executiva. Se estiver discutindo algoritmos de classificação, solicite um exemplo prático: dê um exemplo de como funciona o algoritmo de classificação k-NN?

3. Explicação

“Muitas vezes, mesmo com exemplos, o tópico não ficou claro ou a IA usa algum conceito ou termo desconhecido. Nessas situações, o indicado é pedir uma explicação detalhada sobre o que não está entendido, com comando de solicitação de explicação”, indica Andréa. Por exemplo, se encontrar uma palavra cujo significado se desconhece, peça mais esclarecimentos: o que significa o termo ‘aprendizado de máquina’?

Os benefícios da plataforma

Utilizar o ChatGPT pode ser uma experiência valiosa para obter informações e suporte. “À medida que essa tecnologia assume tarefas tediosas, os profissionais podem direcionar seu tempo e esforço para atividades que exigem habilidades humanas únicas, como pensamento crítico, resolução de problemas e empatia”, diz Andréa.

Segundo ela, em vez de eliminar empregos, a IA pode aumentar a eficiência e a produtividade, proporcionando oportunidades para trabalhadores se envolverem em tarefas mais gratificantes. É importante, portanto, que em vez de vê-la como uma ameaça, enxergá-la como aliada. Profissionais que aprendem a usá-la de maneira eficaz terão vantagens competitivas no mercado de trabalho. “Quem fizer essa lição de casa será capaz de acompanhar a evolução tecnológica e aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece, encarando-a como uma chance para aprimorar nossas habilidades e expandir as perspectivas profissionais”, frisa a executiva.