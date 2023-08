Andressa Urach e MC Pipokinha são os perfis mais vistos na Privacy

Da Redação, com assessoria

Dois nomes de peso andam brigando pelo pódio em uma plataforma de venda de conteúdo. São elas: Andressa Urach, que estreou recentemente e já ocupa o primeiro lugar entre os perfis mais vistos na Privacy, e MC Pipokinha, que vende conteúdo há um bom tempo e segue na segunda posição.

Andressa Urach, de 35 anos, é uma figura conhecida na mídia. Já foi repórter de TV, teve envolvimento com Cristiano Ronaldo, foi personagem de muitas polêmicas em A Fazenda, foi evangélica e agora voltou para o mundo do conteúdo adulto, estreando na Privacy. A escolha pela plataforma, parece que foi um acerto e tanto. Em apenas 15 dias vendendo conteúdo, ela conseguiu comprar um carro de luxo no valor de R$ 300 mil e estima-se que o faturamento da gata já passou dos R$ 500 mil.

Do outro lado, aos 24 anos e milionária, MC Pipokinha é sucesso por onde passa. Em entrevista ao Podcast Creator, a artista e empreendedora do mundo do funk comentou: “a Privacy mudou a minha vida, antes de eu ficar famosa e estourar na música. Aliás, foi ela que abriu caminho para mim no funk, que pagou meu silicone. A plataforma me deu a minha primeira casa. Então, só posso dizer que ela mudou a minha vida”. Pipokinha já faturou R$ 1 milhão com o serviço.

Ambas desbancam grandes nomes da plataforma para se consagrarem os perfis mais vistos na Privacy. Entre eles, destacam-se Juliana Bonde, Kerolay Chaves, Mari Ávila, Cibelly Ferreira, Geisy Arruda, Mirella e até a Tati Zaqui. Nessa batalha de influências e conquistas, ambas demonstram a capacidade da Privacy de alavancar trajetórias notáveis.