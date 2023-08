Conheça as vantagens dos notebooks com processador Snapdragon

Da Redação, com assessoria

Usuários de diferentes perfis e interesses têm em comum a busca por máquinas que irão lhes proporcionar maior mobilidade, praticidade e performance em suas atividades diárias. Para auxiliar consumidores que buscam um notebook ideal para realizar as tarefas cotidianas de uma vida agitada e em constante deslocamento, Camilo Stefanelli, responsável pela Compaq no Brasil, explica os diferenciais e vantagens de computadores com processador Snapdragon, da Qualcomm. O componente, bastante conhecido por sua utilização em smartphones, pode garantir ao usuário mobilidade, autonomia e performance por um preço mais acessível.

Características dos processadores

Ao escolher o modelo de processador de um computador, o usuário deve levar em conta o tipo de tarefas que precisa executar em sua rotina, o que não significa, necessariamente, optar pelo mais avançado. Uma máquina com a Plataforma Computacional Snapdragon, por exemplo, apresenta velocidades de clock de até 2.55 GHz e combina o melhor da tecnologia preferida dos usuários mobile com desempenho de PCs e sistema operacional Windows 11.

“É importante ressaltar que não existe um único modelo ideal de processador. A escolha desse componente deve ser baseada na necessidade de cada usuário. No caso dos notebooks com processador Snapdragon, os principais benefícios estão relacionados a ganhos em performance, segurança e otimização para atividades de rotina. Esse componente potencializa uma máquina voltada a quem quer estudar e executar tarefas cotidianas, proporcionando acessibilidade, mobilidade, desempenho e autonomia de bateria únicas em sua categoria e faixa de preço”, destaca Camilo.

Armazenamento padrão UFS

Outro aspecto fundamental na escolha de um notebook, a capacidade de armazenamento também pode ser otimizada a partir da escolha do processador, já que o Snapdragon tem as memórias embutidas no próprio componente. O padrão UFS (Universal Flash Storage) fornece velocidades de leitura e escrita de dados semelhantes a um SSD (Solid State Drive) e permite ao usuário copiar arquivos ou instalar aplicativos, por exemplo, em menos tempo do que o padrão eMMC (Embedded Multimedia Card).

“Isso acontece porque, além de ler e gravar dados simultaneamente, o UFS tem dois canais para realizar essas funções. Em outras palavras, ele aumenta a performance do celular ou notebook, fazendo com que o aparelho consiga, em menos tempo, abrir e instalar aplicativos, salvar fotos e vídeos e até entregar um melhor desempenho multitarefas, ou em qualquer utilização que envolva leitura e escrita de dados, seja aleatória, seja sequencial”, explica o executivo.

Mobilidade e autonomia de bateria

O processador Snapdragon também tem como vantagem o consumo otimizado de energia – uma preocupação frequente de usuários que estão sempre em movimento e precisam do computador carregado durante todo o dia de trabalho. Nesse quesito, o Compaq 5000 Snapdragon, por exemplo, apresenta durabilidade estendida da bateria que pode chegar até 15h de autonomia a partir de uma única carga. Tal benefício só é possível graças a uma arquitetura ARM (Acorn RISC Machine), que demanda menos transistores e proporciona baixíssimo consumo de energia.

O sistema Fanless do processador Snapdragon

Além de saber escolher boas máquinas para suas necessidades, o usuário deve sempre se preocupar em como preservá-las. O calor excessivo produzido e armazenado dentro de um computador, por exemplo, pode diminuir sua vida útil e causar problemas tanto na bateria quanto no desempenho geral, provocando instabilidades e superaquecimento. Porém, os modelos equipados com o processador Snapdragon têm sistema Fanless desenvolvidos para manter o equipamento resfriado durante o uso sem a necessidade de ventoinhas ou coolers.

“Se o computador não tiver um bom sistema de ventilação, ele não funcionará perfeitamente, principalmente para usuários de PC que não apoiam o equipamento em superfícies adequadas. Dessa forma, o sistema Fanless dá ao usuário a tranquilidade e a certeza de que o equipamento não sofrerá superaquecimento e ainda reduz qualquer tipo de ruído”, finaliza Camilo.