MJ The Musical – Como é o show de Michael Jackson na Broadway

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



01/08/2023 | 15:55



Quem procura um bom show para assistir na Broadway, em Nova York, não precisa pensar duas vezes: MJ The Musical, que conta a trajetória de Michael Jackson, o Rei do Pop, é excelente.

Embora a peça tenha estreado em dezembro de 2021, só tive a oportunidade de vê-la agora e posso garantir: é um dos shows da Broadway mais legais que eu vi na vida.

Escrita por Lynn Nottage, vencedora do Prêmio Pulitzer de Drama pela peça Ruined, a obra conta parte da trajetória que transformou Michael Jackson no Rei do Pop. Para isso, apresenta diversos sucessos de sua carreira, como “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller” e “Man in the Mirror”.

O que mais me surpreendeu, porém, é que o roteiro não passa pano e aborda diversos assuntos polêmicos da vida de Michael Jackson. Ao longo da história, é possível ver sua relação difícil com o pai, o ambiente familiar, as cobranças pelo sucesso, sua exigência com o perfeccionismo, o vício em analgésicos e questões como o clareamento da pele e o boato de que o astro dormia em câmaras de rejuvenescimento.

Dessa maneira, durante as 2h30min de show, que passam voando, você vê Michael muitas vezes depressivo, confundindo sua vida adulta com a de criança e repleto de dúvidas existenciais. Ao mesmo tempo, dá de cara com um artista nato, extremamente talentoso e com ideias brilhantes.

Como é MJ The Musical

Divulgação MJ The Musical apresenta os principais sucessos de Michael Jackson

O fio condutor de MJ The Musical são os ensaios da famosa Dangerous World Tour, realizada por Michael Jackson em 1992. Com o apoio de uma repórter e um cinegrafista da MTV, que são convidados para registrar o processo criativo e esperam por uma entrevista exclusiva com o astro, o show revive toda a carreira do Rei do Pop.

A primeira parte do musical da Broadway conta a história de sua infância e adolescência, quando ele fazia parte dos Jackson 5. A segunda foca a carreira solo, a partir do início dos anos 1980, quando Michael lançou hits como “Billie Jean”, “Beat It” e “Thriller”. Prepare-se para cantar bastante, é impossível ficar indiferente.

O musical é dirigido por Christopher Wheeldon, um coreógrafo renomado que já trabalhou em vários sucessos da Broadway. Com isso, traz um corpo de dançarinos talentosos, que realmente cativam a plateia.

O figurino do musical também chama atenção. Os trajes são inspirados na moda dos anos 1970, 1980 e 1990, todos eles muito coloridos e vibrantes.

Quem é o ator que interpreta Michael Jackson

Divulgação Atuação impressiona pela dança e sensibilidade de temas polêmicos

Atualmente, quem vive a pele de Michael Jackson em MJ The Musical é Elijah Rhea Johnson. Em abril de 2023, ele encarou a difícil missão de substituir Myles Frost que, pela sua atuação brilhante, conquistou o Tony Award antes de deixar a peça

Elijah vem se saindo muito bem como protagonista. Ele não se parece fisicamente com Michael Jackson, mas dança incrivelmente bem e passa uma notória sensibilidade ao interpretar o Rei do Pop falando a respeito da infância, da família, da carreira, das músicas e de desafios.

MJ The Musical é um musical honesto e revelador sobre a vida de um dos artistas mais famosos do mundo. O show é um tributo ao talento e à criatividade de Michael Jackson, mas também é uma reflexão a respeito das complexidades da fama e do sucesso.

Músicas de MJ The Musical

Na ordem alfabética, e não de exibição (perde a graça se você souber o tempo todo que som vai rolar), confira as músicas apresentadas em MJ The Musical:

2 Bad

ABC

Bad

Black Or White

Blame It on the Boogie

Can You Feel It

Climb Ev’ry Mountain

Dancing Machine

Don’t Stop Til You Get Enough

Earth Song

Ease on Down the Road

For the Love of Money

Higher and Higher

Human Nature

I Can’t Help It

I’ll Be There

I Want You Back

Jam

Keep the Faith

The Love You Save

Man in the Mirror

Money

Papa’s Got a Brand New Bag

Price of Fame

Rock With You

She’s Out of My Life

Shout

Smooth Criminal

Stranger in Moscow

Tabloid Junkie

Soul Train Theme Song

They Don’t Care About Us

Thriller

Wanna Be Startin’ Somethin’

You Can’t Win

Onde ver MJ The Musical

Divulgação O show é apresentado quase todas as noites no Neil Simon Theatre, na Broadway

MJ The Musical é encenado quase todas as noites no Neil Simon Theatre, localizado na 250 W 52nd St, em Nova York. O show dura cerca de 2h30min, com um intervalo de 15 minutos.

Crianças são bem-vindas ao espetáculo, mas a própria Broadway recomenda shows como MJ The Musical para maiores de 8 anos, a fim de que eles aproveitem mais a experiência.

Uma boa dica é chegar ao espetáculo ao menos 30 minutos antes de começar, já que as filas podem ser grandes. E chegando antes, você pode fazer fotos do teatro e reparar nos manuscritos da cortina do palco, que retratam textos do próprio Michael Jackson.

Sobre dress code, a Broadway permite entradas de roupas casuais, como bermuda, shorts e camiseta. Apenas chinelos de dedo não são recomendados.

Ingressos da Broadway

Divulgação Compre ingressos com antecedência, pois o show está sempre lotado

Os ingressos para MJ The Musical podem ser comprados aqui. Como o show é um sucesso e está sempre lotado, minha dica é adquirir os tíquetes com pelo menos um mês de antecedência.

Além de MJ The Musical, outros shows mais novos recomendados na Broadway são:

De Volta para o Futuro, o Musical

New York, New York

A Vida de Pi

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Fleet Street

Once Upon a One More Time

Confira mais detalhes desses e de outros shows aqui. Consulte o valor dos ingressos e adquira os tíquetes com antecedência neste link.

O que você precisa saber antes de ir a Nova York

Quando planejamos nossas viagens para Nova York, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, usamos a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gostamos dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Já sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Nós indicamos, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indicamos o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Já pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo geralmente é baixo, e o serviço, ótimo. Testamos várias opções e gostamos mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca nos deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Nós indicamos o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Já reservou os ingressos das atrações

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garantimos tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos. Nós usamos e indicamos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: