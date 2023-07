FanFever: nova plataforma de venda de conteúdo com tecnologia de ponta

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2023 | 07:55



Produtor de Conteúdo, a profissão do século XXI. O entretenimento costumava ser um nicho reservado as grandes estrelas da televisão e do cinema, com suas produções complexas utilizando equipamentos caros e que exigem experts para operá-los. Com o avanço da tecnologia, o acesso aos recursos de produção foi facilitado e, atualmente, o sonho de ganhar a vida entretendo é real para muitos no FanFever.

A plataforma chega ao mercado para ser a ferramenta de conquista dos sonhos e do empoderamento individual através da liberdade financeira e da autonomia da produção de conteúdo.

Similar a sites como OnlyFans e Privacy, mas com muitas vantagens em comparação, o FanFever funciona como uma rede social sem censura, onde o usuário pode seguir os Produtores de Conteúdo e acompanhar suas postagens em uma timeline personalizada, com conteúdos pagos e gratuitos, assim como conversar por Mensagens Privadas.

Os conteúdos pagos podem ser adquiridos de maneira avulsa ou através de uma assinatura. Na venda avulsa, o seguidor paga um valor único para acessar apenas um conteúdo específico (foto, vídeo ou pack de mídias selecionadas pelo Produtor).

Na assinatura, o seguidor adquire acesso ao pacote de conteúdos exclusivos para assinantes através de uma cobrança mensal. Esses conteúdos podem ser publicados no perfil para que qualquer visitante os compre ou enviados por Mensagem Privada para um ou uma lista de seguidores selecionados.

As Mensagens Privadas também são um recurso de monetização, possibilitando ao Produtor cobrar por mensagem recebida e, como todos os outros conteúdos, estipular o seu preço de acordo com os valores máximos e mínimos disponíveis na plataforma.

Tecnologia e Formas de Pagamento em Verde e Amarelo

Feito para você, o FanFever tem a maior taxa de conversão do mercado!

O design familiar e simples do FanFever esconde a complexidade da tecnologia que o sustenta e que faz dele o site de monetização de conteúdo com maior taxa de conversão, 10% superior a outros sites ativos no mercado.

Seu grande diferencial está em sua brasilidade. Uma plataforma desenvolvida por brasileiros e para brasileiros. Não existe conversão de dólar para real, o que proporciona maior confiança para o cliente, o sistema antifraude é próprio e regionalizado e a empresa é nacional, otimizando a aprovação de cartões, e ainda conta com pagamento por PIX, o método mais amado pela nação e disponível somente no Brasil.

Uma equipe especializada em monetização de conteúdo e acessibilidade de pagamentos com mais de 10 anos de experiência só poderia trazer o melhor pro jogo. Não só o melhor em tecnologia e segurança, mas também no atendimento e suporte aos Produtores e usuários.

No FanFever você encontra uma equipe altamente qualificada para fornecer um suporte ágil e humanizado, assim como gerentes de contas para esclarecer dúvidas e fornecer dicas e insights para maior desenvolvimento e profissionalização dos Produtores. Tudo isso 24 horas por dia.

OnlyFans x FanFever

Agnes Nunes, Produtora de Conteúdo sensual, já vestiu a camisa

Já foi dito que o diferencial do FanFever está na sua brasilidade, mas agora você vai entender o que acontece por trás do principal concorrente internacional e quais os diferenciais da plataforma.

O processo de assinatura e vendas do OnlyFans foi desenvolvido com base no mercado americano, então dentro do mercado brasileiro a taxa de conversão cai drasticamente. A conversão de moeda causa desconfiança nos usuários, seu sistema antifraude não regionalizado faz com que clientes em potencial sejam bloqueados por suspeita de fraude e a regionalização de uma empresa internacional causa a diminuição automática do score de aprovação de cartões pelas processadoras.

Em resumo, esse processo de assinatura e vendas para o mercado brasileiro é de baixa eficácia em comparação ao FanFever. Para cada assinatura que um Produtor conquista, são diversos seguidores que deixam de assinar por terem suas transações rejeitadas, não encontrarem um método de pagamento que considerem confiável ou se sentirem enganados ao verem um conteúdo por $5 e na hora da cobrança o valor ser R$25 ou R$30.

Por ser o exato oposto a isso é que o FanFever é uma máquina sem igual na conversão e manutenção de assinaturas. E é partir disso que a plataforma demonstra altíssimo potencial de lucros, juntamente com a menor taxa de manutenção do mercado atual: somente 10%.

Retendo 90% da receita, Produtores de Conteúdo são valorizados como nunca antes e o FanFever promete se tornar o maior gigante já visto nesse mercado, já contando com nomes como Agnes Nunes, Raissa Barbosa, Emme White e Lari Wambier. Aproveite essa febre você também.