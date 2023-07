Monitoramento do sono: como dispositivos inteligentes sabem que você está dormindo?

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/07/2023 | 08:55



Relógios e pulseiras inteligentes – também chamados de smartwatch e smartband, respectivamente – prometem reunir cada vez mais dados de saúde do usuário, desde frequência cardíaca e calorias gastas no dia até o número de passos. Uma das métricas que mais chama a atenção, no entanto, é o monitoramento do sono.

Trata-se de uma função que visa fornecer informações sobre a qualidade do sono do usuário, como horas dormidas, estágios do sono e muito mais. Mas muitos não sabem como essa métrica é capaz de mensurar o repouso.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Na prática, o monitoramento do sono de wearables não mede diretamente o dormir. O que os dispositivos fazem é captar os movimentos do corpo e os batimentos cardíacos durante o repouso. Por meio de uma série de sensores, como acelerômetros e giroscópios, eles associam em que estágio do sono o usuário está.

Para identificar um período de sono pesado, por exemplo, leva-se em consideração se houve diminuição do pulso e pouco movimento corporal. Agora, quando há algum movimento e a frequência cardíaca está mais alta, o dispositivo considera que o usuário está tendo um sono leve.

Todos esses dados são armazenados e enviados para o aplicativo do produto, com o intuito de gerar relatórios. Esses conteúdos oferecem uma base a respeito da qualidade do sono, mas não podem substituir avaliações médicas. Caso identifique alguma alteração, procure um especialista que possa orientá-lo.