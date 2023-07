Entenda como funciona o sistema de pontos da SHEIN

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/07/2023 | 08:55



Assim como ocorre no AliExpress e no Mercado Livre, também existe um sistema de pontos da SHEIN. Trata-se de uma espécie de recompensa para os compradores mais fiéis. Isso é, quanto mais engajado for o usuário com a plataforma, mais pontos ele pode obter e mais descontos terá no preço final dos pedidos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

A seguir, confira tudo o que você precisa saber sobre o programa do marketplace chinês.

Como funciona

Cada ponto da SHEIN equivale a US$ 0,01. Sendo assim, a cada 100 pontos acumulados, o usuário garante desconto de US$ 1 (ou cerca de R$ 4,80). É válido ressaltar que os pontos só podem deduzir até 70% da compra – excluindo valores de frete e possíveis taxas de envio.

Como ganhar pontos da SHEIN

Os pontos da SHEIN podem ser adquiridos de diversas maneiras dentro do marketplace. Dentre elas, destacam-se: realização de pedido, comentários e resenhas de itens comprados, check-in diário, sorteio e outros jogos e eventos, pesquisas, e solicitação via atendimento ao cliente.

Limite diário

Cada usuário pode ganhar até 8 mil pontos diariamente. Entretanto, há um limite de conquista para cada tipo de ação dentro da SHEIN:

Até 2 mil pontos diários por comentários;

Até 500 pontos diários via eventos;

Até 200 pontos diários de pesquisas;

Até 100 pontos diários por check-in.

Saldo de pontos

Para visualizar a quantidade de pontos da SHEIN que você possui, basta acessar seu perfil e ir até a aba “Meus Pontos”. Lá, é possível conferir uma série de informações, a exemplo de quais pedidos geraram o benefício, quando foram usados e quando vão expirar.

Os pontos expiram?

Os pontos têm datas de validade, sendo que cada categoria conta com um prazo para expirar. De forma geral, varia de 7 dias a 3 meses. Caso o benefício tenha atingido o limite sem ser usado, a SHEIN automaticamente exclui os pontos da conta.

Como usar pontos da SHEIN

Na hora de finalizar a compra, aparecerá uma seção com os pontos disponíveis. O usuário deve clicar nela e indicar quantos pontos serão usados naquele pedido. O desconto será aplicado automaticamente ao carrinho.