Prime Day 2023: Amazon anuncia data e descontos exclusivos

26/06/2023



Começa a contagem regressiva para o Prime Day 2023, da Amazon. Neste ano, o evento acontecerá em 11 e 12 de julho, em 25 países, incluindo o Brasil. Como nas edições anteriores, somente os membros Prime poderão desfrutar das grandes ofertas em produtos selecionados de uma ampla variedade de marcas.

Desde a última quarta-feira (21), membros Prime encontram ofertas em diversos benefícios do programa – seja em Amazon Music, seja Prime Gaming e Prime Reading, ou ainda em produtos de pequenas e médias empresas na loja especial Apoie os Pequenos Negócios. Há boas oportunidades diariamente, enquanto se espera a chegada do Prime Day 2023:

Acesse ofertas exclusivas no Prime Video e Amazon Music: a partir de 28 de junho, aproveite os descontos antecipados no Prime Video com uma seleção de títulos para alugar com até 50% de desconto, incluindo grandes lançamentos de estúdios como Warner Bros, Paramount e Universal. Até 13 de julho, por sua vez, os membros Prime podem economizar com acesso gratuito ao Amazon Music Unlimited por quatro meses. São 100 milhões de músicas em HD sob demanda e um catálogo crescente de áudio Ultra HD e espacial.

Se prepare para o Prime Day 2023



Os clientes podem assinar o Prime ou iniciar um teste gratuito por meio deste link. Uma das formas interativas dos clientes Amazon Prime se prepararem é pedir para Alexa lembrá-los do evento e perguntar por ofertas relevantes:

“Alexa, quais são minhas ofertas?”: uma experiência personalizada para membros Prime que possuem itens em sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde. Se o item estiver em oferta, ele é priorizado na resposta da assistente de voz.

Neste Prime Day, os consumidores que desejam se tornar membros Prime terão mais uma grande oportunidade. Por meio da parceria da Amazon com a Visa, clientes que assinarem o serviço ganham até três meses de assinatura grátis e um cupom de desconto. Basta assinar o Amazon Prime, por meio da oferta Visa, até 12 de julho. Em até sete dias após o cadastro, o consumidor receberá um e-mail com um cupom de abatimento de R$ 100 para compras acima de R$ 200 em itens vendidos no site Amazon Brasil para pagamentos à vista com cartões Visa. Clique aqui e obtenha mais informações sobre a oferta.

Receba ofertas personalizadas

Durante o Prime Day, a Amazon está lançando diversas categorias de ofertas personalizadas. Os membros Prime podem navegar por uma variedade de ofertas personalizadas na página inicial do marketplace, incluindo promoções “Relacionadas aos itens que você visualizou”, “Principais marcas para você” e “Ofertas de 4+ estrelas para você”.

Dicas para economizar durante o Prime Day

Vasta seleção de produtos: além de milhares de ofertas do Prime Day, o site também oferece uma vasta seleção para o consumidor, com mais de 100 milhões de produtos em mais de 50 categorias.

