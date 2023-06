Spotify: como criar pôster com ondas sonoras das músicas mais ouvidas

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/06/2023 | 12:55



Uma série de pôster com ondas sonoras das músicas mais ouvidas dos usuários do Spotify começou a circular nas redes sociais na última semana. A iniciativa é do site n-gen. Uma vez conectado ao serviço de streaming, a ferramenta usa o histórico de reproduções e os hábitos de escuta da pessoa para criar o conteúdo.

Para participar da brincadeira, basta acessar o site do n-gen, fazer login no streaming e pronto! Automaticamente, a ferramenta retorna o pôster. A grande graça, no entanto, é que o usuário pode realizar uma série de personalizações.

Ao clicar no botão “Select Input”, é possível determinar qual será o Top 10 exibido: músicas mais tocadas no último mês, faixas dos últimos seis meses, mais reproduzidas da história ou as mais recentes. Também dá para criar o conteúdo a partir das playlist curtidas. Em “Customize”, por sua vez, o usuário pode escolher a cor do pôster e das letras, bem como dar um título.

É válido destacar, no entanto, que a ferramenta que cria o pôster com ondas sonoras não é oficial. Isso significa que o n-gen pode coletar dados do seu perfil. Não aceite as permissões caso se sinta inseguro. Também é possível revogar o acesso pelas configurações da conta – clique aqui e saiba como.