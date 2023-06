Arredores de Las Vegas – 4 lugares para visitar no estado de Nevada

Redação

Do Rota de Férias



09/06/2023 | 11:55



Aqueles que não conhecem o estado de Nevada, nos Estados Unidos, muitas vezes o associam somente a Las Vegas, conhecida por cassinos, festas e glamour. O “Estado Prateado”, contudo, tem muitas outras atrações que valem a visita. As opções variam desde locais com paisagens naturais deslumbrantes até cidades culturais. Veja quatro sugestões imperdíveis para adicionar ao roteiro.

4 lugares para visitar no estado de Nevada

Lago Tahoe

Travel Nevada Lago Tahoe

O Lago Tahoe é um dos destinos mais populares de Nevada, conhecido por suas belas águas cristalinas e paisagens naturais deslumbrantes. Ele fica na fronteira de Nevada com a Califórnia e oferece muitas atividades para toda as idades, incluindo caiaque, passeios de barco, caminhadas e esqui. Além disso, há muitos restaurantes e bares para desfrutar de comidas e bebidas locais.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Reno

Travel Nevada Reno

A cidade de Reno é a segunda maior de Nevada e oferece uma ampla gama de atividades para todos os gostos. Entre elas, o Museu de Arte de Nevada, o Centro Pioneiro para o Teatro de Artes Cênicas e o Museu de História de Nevada. Para os fãs de gastronomia, a dica é experimentar a culinária local em um dos muitos restaurantes da cidade. O destino também tem cassinos, mas sem aquela atmosfera intensa e badalada de Las Vegas.

Ruby Mountains

Travel Nevada Ruby Mountains

As Montanhas Ruby são uma das atrações mais impressionantes do estado. Durante os meses de verão, a área é popular para caminhadas, mountain bike, pesca e camping. Já no inverno, as montanhas são cobertas de neve e se tornam um paraíso para esquiadores e snowboarders. É possível desfrutar das pistas bem cuidadas ou optar por se aventurar com esqui cross-country e raquetes de neve.

Igreja de Saint Paul

Travel Nevada Virginia City

A Igreja de São Paulo é um dos edifícios mais impressionantes da pequena Virginia City, uma histórica cidade mineira localizada a poucos quilômetros de Reno. A Igreja-catedral é conhecida por seus belos vitrais e por ser um lugar de paz e reflexão no meio de uma cidade que já foi conhecida pela conturbada corrida do ouro. Além disso, é possível visitar o Museu de História da Cidade da Virgínia e o famoso cemitério da cidade.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o estado de Nevada, nos Estados Unidos, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.