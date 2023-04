Streaming de DNA? Empresa lança teste genético com resultados semanais

Da Redação

Do 33Giga



12/04/2023 | 15:55



Você já se perguntou o que faz cada um ser quem é? As características pessoais são influenciadas por vários fatores, como hábitos, estilo de vida, aspectos culturais, educação – e um componente muito importante: o DNA.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Os detalhes que o DNA guarda e que contam sobre a individualidade de cada um agora podem ser desvendados através do meuDNA Perfil, que oferece resultados personalizados sobre comportamentos, traços físicos, preferências alimentares e personalidade toda semana, permitindo que a pessoa descubra mais sobre si.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O lançamento oficial foi em 28 de março

No mercado desde 2019, o meuDNA já consolidou sua reputação por meio de testes genéticos que fornecem informações precisas sobre ancestralidade e predisposição a doenças genéticas, de modo acessível, descomplicado e com resultados que têm embasamento científico.

Agora, a empresa está expandindo seus serviços com o lançamento deste novo teste, por meio de uma assinatura, em um formato inédito no Brasil. A forma de acessar informações genéticas vai mudar, já que o público vai receber novidades semanais do teste de Perfil.

As primeiras análises genéticas de Perfil que o teste vai trazer são: relógio biológico (noturno ou matutino), bronzeamento, consumo de álcool, cor dos olhos e propensão a assumir riscos.

Para avaliar esses traços, o meuDNA Perfil utiliza o escore poligênico, uma pontuação calculada com base em diversas variantes genéticas espalhadas pelo DNA, que atuam juntas na determinação da característica.

Streaming sobre o seu DNA

Informações sobre o próprio DNA são os conteúdos mais personalizados que se pode ter, por isso, o meuDNA Perfil é como um streaming, mas nesse caso, o protagonista é o próprio assinante.

A assinatura meuDNA possui três opções de planos: mensal, trimestral e anual. Os valores vão de R$24,90 a R$99,90 ao mês, além da taxa de adesão para aqueles que ainda não realizaram o sequenciamento por Exoma do meuDNA.

A cada semana novos episódios – ou melhor, resultados – são lançados na plataforma e será possível compartilhar os dados e descobertas com amigos e familiares nas redes sociais.

Como funciona a assinatura meuDNA?

Primeiro é preciso assinar o meuDNA no site meudna.com. Se já tiver realizado meuDNA Premium ou Saúde anteriormente, basta adquirir o plano da assinatura para ter acesso imediatamente aos primeiros cinco resultados de Perfil, e depois receber, semanalmente, um novo resultado.

Se não tiver feito nenhum desses dois testes genéticos do meuDNA, será necessário pagar também pela taxa de adesão. Neste caso, o cliente recebe em casa uma caixa com um swab para a coleta da amostra (células da parte interna da bochecha) e a envia de volta para que o laboratório desvende todos os mistérios do seu DNA.

Em até seis semanas, este consumidor recebe os resultados do teste de ancestralidade, da análise de predisposição genética a doenças e do Perfil. Em seguida, também receberá um novo resultado de Perfil por semana, pelo tempo que durar o seu plano de assinatura.