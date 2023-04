Como a inteligência artificial auxilia no aprendizado de um novo idioma

Da Redação, com assessoria

*Por Danilo Veloso // Já se foi o tempo em que o ensino de línguas era restrito às salas de aulas. O mercado está revolucionando a passos enormes e, com o avanço da digitalização e o fortalecimento especial da inteligência artificial, nunca foi tão acessível o aprendizado de um novo idioma. Muitas plataformas pautadas nessa tecnologia facilitam o estudo com ferramentas, metodologias e conteúdos completos para todas as idades – e quem souber aproveitar estes recursos com sabedoria terá um importante diferencial para se destacar no mercado.

Desde o início da pandemia, a busca pelo aprendizado digital de idiomas cresceu significativamente. Em 2020, como exemplo, dados divulgados pelo IBGE mostram alta de 59% por cursos online, intensificados ainda pelo aumento da demanda da fluência em outra língua – principalmente o inglês – como qualificação curricular. Não faltam hoje opções de qualidade para atender a essa demanda, evidenciando tendências que, mesmo ainda no início, já mostram resultados para quem deseja aprender um novo idioma.

Considerando o desenvolvimento da IA nessa área, existem plataformas envoltas nessa tecnologia capazes de prover um ensino conciso, gramaticalmente correto e com materiais diversos que auxiliam nesse estudo. Muitas, ainda, dispõem de um teste de nivelamento ao primeiro contato do estudante, criando um questionário que irá direcioná-lo ao nível mais apropriado para iniciar as aulas do idioma desejado. Tudo isso, de forma gratuita e confiável.

Esses canais desenvolvem materiais completos especialmente para aqueles que não possuem tanto conhecimento na língua e, dessa forma, precisarão começar seus estudos do básico. Dentre as funcionalidades mais usuais providas nestas plataformas, os alunos conseguem encontrar listas de exercícios gramaticais e de vocabulário, provas específicas para cada conteúdo abordado, resumos de textos naquele idioma e, até mesmo, cronogramas de estudo.

Para complementar os conteúdos teóricos, alguns deles chegam a oferecer a possibilidade de os alunos realizarem aulas semanais com um professor, aperfeiçoando também outros pontos importantes como a conversação e o vocabulário prático. Esse toque humano é uma peça essencial que nenhuma tecnologia ainda dispõe, e que pode fazer toda a diferença no aprendizado de um novo idioma dependendo do perfil e das necessidades de cada estudante.

Seja em uma simples explicação, seja em uma aula completa, a presença de um especialista humano na área dificilmente será substituída, por mais que se tenha à disposição soluções robustas e preparadas para suprir diversas demandas. Hoje, a IA no aprendizado de um novo idioma se mostra como uma apoiadora neste ensino, ampliando seu acesso gratuito para todos que não possuem condições financeiras para arcar com um curso.

O mercado se viu obrigado a se reinventar em meio a tantas dificuldades impostas pela pandemia. Incorporar essa digitalização internamente não foi algo fácil para muitas, mas mandatório para que pudessem permanecer operando e dispor de meios que as permitissem crescer e se destacar. No ensino de idiomas, essas tecnologias se tornaram verdadeiras aliadas, abrindo espaço para muitas oportunidades que ainda irão remodelar o conceito tradicional visto por muitos anos.

Com a IA, não precisam mais existir barreiras financeiras para o aprendizado de um novo idioma. Basta pesquisar sobre as opções existentes no mercado, identificar seu nível de proficiência por meio dos testes criados, e se aventurar neste universo de ensino online com metodologias que, certamente, auxiliarão muito nesta jornada e na conquista de oportunidades profissionais cada vez melhores.

*Danilo Veloso é diretor comercial da SEDA College. Formado em administração de empresas, trabalhou por seis anos como camelô até conquistar uma vaga na área de cartão de crédito e conciliação bancária em uma companhia aérea. Após três anos no cargo, deixou a posição para estudar inglês na Irlanda, onde começou a trabalhar em agências de intercâmbio