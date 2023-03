Tutorial: três maneiras de recuperar vídeos corrompidos

Da Redação

Do 33Giga



31/03/2023 | 09:55



Os vídeos são uma das formas mais populares de mídia digital atualmente, mas às vezes podem ficar corrompidos ou danificados, o que pode torná-los impossíveis de visualizar. Felizmente, existem várias maneiras de recuperar vídeos corrompidos, e neste artigo vamos explorar três delas.

Abordaremos o uso de software de recuperação de dados para recuperar arquivos corrompidos, o uso de software de reparo de vídeo para consertar arquivos danificados e a conversão de arquivos corrompidos em um formato diferente. Com essas três maneiras, você pode recuperar seus vídeos e voltar a apreciá-los em pouco tempo.

Porque o video fica corrompido?

Há várias razões pelas quais um vídeo pode ficar corrompido. Algumas das mais comuns incluem:

Falhas no dispositivo de armazenamento: Quando o dispositivo de armazenamento onde o vídeo está armazenado, como um disco rígido ou cartão de memória, falha, isso pode causar corrupção de arquivos.

Problemas de transferência: Se um arquivo de vídeo for transferido de um dispositivo para outro de maneira inadequada, isso pode levar a erros e corrupção.

Codec ausente ou danificado: Se o codec necessário para reproduzir um vídeo estiver ausente ou danificado, isso pode causar corrupção.

Problemas de software: Bugs em softwares de edição de vídeo ou reprodutores de vídeo podem causar corrupção em arquivos.

Essas são apenas algumas das razões pelas quais um vídeo pode ficar corrompido.

Top 1 Solução – Usando software Profissional como 4DDiG File Repair

Ao enfrentar um vídeo corrompido que não pode ser reproduzido devido a problemas de codec, uma solução eficaz é usar software profissional de reparo de vídeo como o 4DDiG Video Repair. Com sua tecnologia avançada de reparo, ele pode reparar rapidamente arquivos de vídeo corrompidos e recuperar seu conteúdo original.

O 4DDiG Video Repair suporta vários formatos de vídeo, incluindo MP4, MOV e AVI, e é uma solução confiável para recuperar vídeos corrompidos e danificados. Saiba mais sobre o 4DDiG Video Repair em sua página de software.

Porque escolher 4DDiG Video Repair para recuperar vídeos corrompidos

O 4DDiG Video Repair oferece várias vantagens que o tornam uma escolha ideal para recuperar vídeos corrompidos:

Suporta uma ampla variedade de formatos de vídeo, incluindo MP4, MOV e AVI.

Usa tecnologia avançada de reparo para corrigir rapidamente vídeos corrompidos.

Oferece uma interface simples e fácil de usar para ajudar os usuários a recuperar seus vídeos com facilidade.

Pode recuperar não apenas arquivos de vídeo corrompidos, mas também arquivos danificados e inacessíveis.

Disponível para uso em Windows e Mac.

Essas vantagens fazem do 4DDiG Video Repair uma opção confiável e eficaz para recuperar vídeos corrompidos em uma ampla variedade de formatos.

O que 4DDiG Video Repair pode fazer

O 4DDiG Video Repair pode realizar várias funções para ajudar a recuperar vídeos corrompidos:

Corrigir problemas de codec: pode corrigir erros de codec que impedem a reprodução de vídeos.

Reparar arquivos de vídeo corrompidos: pode reparar arquivos de vídeo corrompidos, danificados ou inacessíveis.

Suporta vários formatos de vídeo: pode lidar com uma ampla variedade de formatos de vídeo, incluindo MP4, MOV e AVI.

Fácil de usar: apresenta uma interface amigável que facilita a recuperação de vídeos corrompidos.

Visualizar vídeos reparados: permite visualizar vídeos reparados antes de salvá-los.

Essas funções fazem do 4DDiG Video Repair uma solução completa para recuperar vídeos corrompidos e garantir que o conteúdo original dos vídeos seja restaurado com sucesso.

Como usar 4DDiG Video Repair para recuperar videos corrompidos?

O uso do 4DDiG Video Repair é simples e fácil. Basta seguir os seguintes passos para corrigir erros em seus vídeos:

Baixe e instale o software em seu computador.

Abra o software e clique em “Adicionar arquivo” para selecionar o vídeo que deseja reparar.

Selecione o modo de reparo adequado para seu vídeo e clique em “Reparar” para iniciar o processo de reparo.

Aguarde o processo de reparo terminar e verifique se o vídeo foi corrigido corretamente.

Se o vídeo foi reparado com sucesso, salve-o em seu computador.

Consulte a página de guia do software para obter mais informações sobre como usar o 4DDiG Video Repair para corrigir os erros em seus vídeos.

Top 2 Solução: Usando VLC Para reparar Vídeos Corrompidos

Uma segunda opção para reparar vídeos corrompidos é usar o VLC Media Player. O processo de reparo é relativamente simples e pode ser feito seguindo estes passos:

Abra o VLC Media Player e clique em “Mídia” no menu principal.

Selecione “Converter/Salvar” no menu suspenso.

Na janela de “Converter”, clique em “Adicionar” para selecionar o arquivo de vídeo corrompido.

Clique em “Converter/Salvar” e, em seguida, selecione um formato de saída para o arquivo reparado.

Clique em “Iniciar” para iniciar o processo de reparo.

Após o processo de reparo ser concluído, o arquivo reparado deve ser reproduzido sem problemas. É importante notar que o VLC Media Player nem sempre é capaz de reparar todos os tipos de arquivos de vídeo corrompidos. Em alguns casos, pode ser necessário usar um software de reparo de terceiros, como o 4DDiG Video Repair, para garantir que o vídeo seja completamente reparado.

Top 3 Solução: Reparar Video Corrompido Online

Uma terceira opção para reparar vídeos corrompidos é utilizar ferramentas online especializadas. Existem várias opções disponíveis na internet, incluindo o Online Video Repair da 4DDiG, que permite o reparo de arquivos MP4 e MOV corrompidos de forma simples e rápida. O processo é geralmente bastante simples e envolve o upload do arquivo corrompido para a plataforma, seguido do processamento e download do arquivo reparado. É importante lembrar que o uso de ferramentas online para reparo de vídeos pode não ser tão confiável quanto o uso de software profissional de reparo de vídeo. Além disso, nem todas as ferramentas online podem lidar com todos os tipos de problemas de vídeo corrompido.

FAQ

Como Recuperar Fotos Corrompidas?

Para recuperar fotos corrompidas, a 4DDiG oferece uma solução com o 4DDiG Photo Repair. Esse software permite recuperar fotos corrompidas em diferentes formatos, incluindo JPEG, PNG, BMP, GIF, PSD, e outros. Além disso, ele é capaz de reparar fotos danificadas por diferentes motivos, como erro de sistema, danos no cartão SD ou outros problemas.

Dicas Para Evitar a Corrupção dos Videos e Fotos

Para evitar a corrupção de vídeos e fotos, é recomendável fazer backups regulares dos arquivos em locais seguros e confiáveis, utilizar software de proteção contra vírus e malware, evitar desligar o computador ou desconectar dispositivos externos abruptamente, e evitar modificar arquivos durante o processo de transferência. Além disso, é importante evitar ações que possam danificar fisicamente dispositivos de armazenamento, como quedas ou impactos fortes.

Conclusão

Neste artigo, exploramos as principais causas da corrupção de vídeos e apresentamos três soluções para repará-los: usando um software profissional como o 4DDiG Video Repair, o VLC e o reparo de vídeo online. Discutimos as vantagens e funções do 4DDiG Video Repair e fornecemos passos detalhados sobre como usá-lo para corrigir erros de vídeo. Além disso, incluímos uma seção de perguntas frequentes, abordando a recuperação de fotos corrompidas e dicas para evitar a corrupção de vídeos e fotos. Recomendamos o uso do 4DDiG Video Repair como a melhor opção para reparar vídeos corrompidos devido às suas vantagens e recursos avançados.