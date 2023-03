Android 15 deve receber o nome de Vanilla Ice Cream; relembre outros

Bianca Bellucci

06/03/2023 | 09:55



Embora ainda esteja se preparando para lançar o Android 14, o Google já está trabalhando no Android 15. Tanto é que escolheu um codinome interno: Vanilla Ice Cream (Sorvete de Baunilha, em tradução livre). A previsão é que o Android 14 seja lançado entre julho e agosto deste ano e que seu sucessor chegue ao mercado apenas em 2024.

A informação do codinome Vanilla Ice Cream foi divulgada por Mishaal Rahman via Twitter. O jornalista freelancer encontrou o dado nos diretórios do Android Open Source, um tipo de código aberto do próprio Google e que pode ser acessado por qualquer pessoa – clique aqui para vê-lo.

É válido destacar, no entanto, que o codinome é a única informação que se tem sobre o Android 15. Não há dados sobre atualizações ou novas funções, bem como não há previsão para o Google divulgá-las.

Desde 2009, cada versão do sistema operacional recebe um nome de sobremesa. Ainda que tenha deixado de mostrar publicamente essa brincadeira a partir do Android 10, o Google segue com os codinomes internamente. Relembre os doces escolhidos: