Viper Mini Signature Edition: Razer anuncia mouse mais leve da marca

A Razer acaba de anunciar o Viper Mini Signature Edition, mouse gamer ultraleve (49 gramas) e sem fio, turbinado com as tecnologias da marca. Ainda não há preço ou previsão de lançamento do produto no Brasil.

Leveza e durabilidade

A leveza e a durabilidade do novo mouse foram viabilizadas pelo uso de liga de magnésio e de técnicas de moldagem por injeção, usinagem em CNC e polimento. Já a superfície do exoesqueleto conta com técnicas de passivação para reduzir qualquer suscetibilidade à corrosão, sendo ainda pintada e montada. Além da redução significativa no peso do mouse sem comprometer a durabilidade, todo esse processo foi feito de modo a manter a pegada confortável do popular design do Viper Mini.

O exoesqueleto

“O Viper Mini Signature Edition representa o projeto de design e engenharia mais ambicioso que já fizemos”, diz Charlie Bolton, chefe de design industrial da Razer. “Queríamos ir além do desenho tradicional de favo de mel – e isso exigia um material com uma excelente relação resistência-peso. Depois de avaliar plásticos, fibra de carbono e até titânio, escolhemos a liga de magnésio por suas características excepcionais.”

Detalhes de desempenho

O Viper Mini Signature Edition conta com um sensor óptico Razer Focus Pro 30K, switches ópticos Razer de terceira geração e tecnologia HyperPolling Wireless (que oferece taxas de polling sem fio de 4.000 Hz). Além disso, a bateria do periférico pode ser alimentada totalmente em menos de 90 minutos, graças a uma taxa de carregamento 2C, que é quatro vezes a capacidade máxima da maioria dos outros mouses sem fio.

O acessório também vem com um Dongle Razer HyperPolling Wireless pré-emparelhado, um conjunto de skates de mouse Corning Gorilla Glass 3, um pano de limpeza de microfibra, dois conjuntos de fitas Razer Mouse Grip e duas almofadas de preparação para álcool. Como um benefício adicional, o Viper Mini Signature Edition tem garantia estendida de três anos.

Raio-X do Viper Mini Signature Edition

Modos Razer Hyperspeed sem fio e com fio

Sensor óptico Razer Focus Pro 30K

Aceleração de até 750 polegadas por segundo (IPS)

99,8% de precisão de resolução

Switches ópticos de terceira geração da Razer com vida útil de 90 milhões de cliques

Duração da bateria de até 60 horas com wireless HyperSpeed

Taxa de pooling sem fio real de 4.000 Hz com o dongle Razer HyperPolling Wireless

Cabo Speedflex USB-C de 1,8 m para carregamento e uso com fio

Tamanho aproximado (C x L x A): 11,9 x 6,2 x 3,9 cm

Peso aproximado: 49g (sem cabo)