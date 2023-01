Aprenda a mudar a capa dos destaques do Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/01/2023 | 12:55



A função de destaques permite armazenar os Stories já publicados em pastas. Cada uma fica em evidência no perfil do usuário. E para deixar o visual da conta mais harmonioso, os influenciadores, geralmente, costumam personalizar essas bolinhas. Mas saiba que isso não é um recurso exclusivo dos famosos. Em poucos passos é possível mudar a capa dos destaques do Instagram. O 33Giga ensina o procedimento neste tutorial.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Acesse a aba de perfil do Instagram. Em seguida, toque e segure o destaque que você deseja alterar a capa.

2. Selecione “Editar destaque”.

3. Clique em “Editar capa”.

4. Acesse a galeria do celular e selecione a imagem que deve se tornar capa. Ao finalizar, clique em “Concluir”.

5. Pronto! A nova capa do destaque do Instagram estará disponível.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como mudar a capa dos destaques do Instagram. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: