Retrospectiva 2022 do Duolingo: ucraniano foi idioma com maior crescimento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/12/2022 | 13:55



O Duolingo revela hoje (7) seu terceiro Relatório de Idiomas Global, que analisa as tendências do último ano quando o assunto é idiomas. Em 2022, mais de um bilhão de horas (aproximadamente 41 milhões de dias) foram gastas aprendendo no app, com mais de 14 bilhões de lições concluídas e 24 bilhões de palavras aprendidas. Quase 32 milhões de pessoas em todo o mundo estavam aprendendo mais de uma língua.

Os dados deste ano mostram como a reabertura das fronteiras e a redução das restrições de viagem afetaram as escolhas de estudo dos alunos. As principais descobertas revelam:

O aprendizado da língua ucraniana disparou – Mais de 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo começaram a estudar ucraniano como uma demonstração de solidariedade após a invasão da Rússia em fevereiro, tornando-se o curso que mais cresceu neste ano. Também foi o idioma que mais cresceu no Brasil em 2022, aumentando 352% ano a ano e elevando o ucraniano do 37º lugar em 2021 para o 21º em 2022.

O inglês continua sendo o idioma mais popular em todo o mundo e ocupa o segundo lugar, mesmo nos EUA – Os 10 idiomas mais estudados globalmente são (em ordem): inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, italiano, coreano, chinês, russo, hindi. No Brasil, o inglês segue sendo a língua preferida dos estudantes, se consolidando como o idioma mais popular entre os brasileiros.

Depois de ucraniano, a segunda língua que mais cresceu no Brasil este ano foi o Alto Valiriano, idioma fictício de Game of Thrones e House of The Dragon – Em terceiro lugar está o português, demonstrando a demanda de não-brasileiros viajando e trabalhando no País agora que a pandemia e as restrições de viagens diminuíram. O turco foi o quarto idioma de crescimento mais rápido. Provavelmente existem alguns fatores importantes para isso: muitos brasileiros estão familiarizados com o turco de novelas populares ou querem aprender para treinar o cérebro, além de motivos relacionados à cultura e família.

Duolingo prevê que 2023 será o Ano do Viajante Confiante – Há motivos para acreditar que 2023 verá grandes mudanças nos alunos que estudam para viagens. No Brasil, por exemplo, viajar (19%) é o segundo motivo mais comum pelo qual os cidadãos estudam idiomas. Os brasileiros estão entre os mais interessados em aprender para viajar, mas estão fazendo isso com menos frequência do que nos anos anteriores, provavelmente devido à pandemia, ao caos nas viagens e à inflação. Mesmo assim, eles continuam mais interessados em viajar como motivação de aprendizado do que os alunos nos Estados Unidos, Argentina, México e Japão.

Reforço escolar é a principal razão pela qual os brasileiros estudam idiomas no Duolingo – Issomostra que os alunos estão procurando ferramentas gratuitas e acessíveis para apoiar o que aprendem em sala de aula. Em 2022, 34% dos brasileiros selecionaram o reforço escolar como sua principal motivação para aprender idiomas, ante 30% em 2021.

Quando se trata da idade dos estudantes, os brasileiros seguem o padrão visto globalmente – No entanto, há mais adolescentes aprendendo idiomas no Brasil do que a média global. Isso provavelmente se deve ao grande número de usuários que listam o “reforço escolar” como sua principal motivação para aprender. Além disso, mais brasileiros na casa dos 40 anos estão estudando novos idiomas do que a média global

São Paulo é o estado com maior tempo médio gasto aprendendo – Os alunos de São Paulo gastaram mais de 1,3 bilhão de minutos estudando em 2022. Depois dos paulistas, o ranking segue com Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal.

O Duolingo também lança hoje sua experiência Year in Review, que fornece um mergulho profundo visualizado na atividade individual do aluno, mostrando oito personas diferentes com base em dados de aprendizado, incluindo horas gastas aprendendo, número de cursos realizados, que horas um estudante tende a praticar, e muito mais. Todos os usuários podem visualizar sua jornada de aprendizado ao longo do ano e compartilhar cartões personalizados nas redes sociais para comemorar sua conquista.