São 3 passos simples: “Como falar comigo mesmo no WhatsApp?”

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



29/11/2022 | 12:55



A questão Como falar comigo mesmo no WhatsApp? é uma das mais comuns na internet. E o 33Giga já ensinou como fazer isso aqui. Até agora, para realizar a tarefa era necessário fazer uma espécie de gambiarra.

Pois bem, sem fazer muito alarde, a Meta – que mantém o aplicativo de bate-papo – incluiu a função Como falar comigo mesmo no WhatsApp? por padrão no app do Android. No iOS, ela ainda não aparece em todos os dispositivos (e deve chegar em breve, como já é costume).

Abaixo, aprenda a Como falar comigo mesmo no WhatsApp? em 3 passos simples.