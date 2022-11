Tutorial: como falsificar ou alterar a localização do GPS no Android 13

Da Redação

Do 33Giga



23/11/2022 | 07:56



Consigo alterar a localização do GPS no meu Android 13?

Muitos leitores perguntam ao 33Giga sobre isso. No entanto, realmente há poucas boas maneiras de falsificar sua localização perfeitamente.

Alterar a localização do GPS pode ser importante se você deseja falsificar sua localização para alguém.

Isso também pode ser útil caso você seja um fã profissional de Pokémon Go e não tenha nenhum Pokémon raro em sua área. Seja qual for o motivo, a falsificação pode ajudá-lo em vários aspectos. Deseja descobrir como você pode alterar sua localização em seu dispositivo Android 13? Acompanhe este artigo e aprenda o segredo para falsificar GPS no Android 13 perfeitamente.

Parte 1: Como falsificar a localização do GPS no Android 13 sem root

O iMyFone AnyTo Location Changer é um software incrível que estava disponível anteriormente apenas para dispositivos com iOS. No entanto, por meio de suas atualizações recentes, o software também abriu portas para dispositivos Android 13. Se você está procurando uma ótima opção para alterar a localização de GPS para Android 13, o iMyFone AnyTo será sua resposta. O software possui vários recursos interessantes que permitem falsificar sua localização perfeitamente. Usar o software também é bastante simples! Em suma, você pode facilmente falsificar sua localização usando este incrível.

1. Modo de teletransporte

O modo de teletransporte é o modo básico que você pode selecionar para falsificar sua localização em seu telefone Android. Esse recurso permite falsificar sua localização e alterná-la de uma posição para outra. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o local que deseja que seja seu local falso.

2.Modo de dois pontos

O modo de dois pontos é um recurso que pode ser usado quando você deseja personalizar uma rota entre dois locais. Este recurso permite que você selecione sua origem e destino. Feito isso, uma rota é formada entre os dois pontos. A localização é falsificada de forma que pareça que você esteja viajando de sua origem para o destino.

3.Modo multiponto

Assim como o modo de dois pontos, o modo de vários pontos permite que você selecione não um, mas vários locais no mapa. A rota é formada de forma que seu local falso atravesse cada um dos locais selecionados.

4. Modo joystick

O modo Joystick é um recurso do iMyFone AnyTo que permite controlar sua localização por meio de um joystick. Você pode se mover em 360 graus por meio do joystick e, nesse modo, pode navegar livremente pelo mapa, especialmente no jogo AR Pokémon GO.

5. Percurso circular

Quando você seleciona o ponto inicial e o ponto final próximos um do outro no mapa, o software pergunta se você deseja uma rota circular. Este é um recurso adicional oferecido pelo iMyFone AnyTo. Ao clicar sim, o ponto inicial e final são alinhados automaticamente no mapa. É assim que você pode falsificar o GPS no Android 13 usando o iMyFone AnyTo.

Etapa 1: encontrar minha localização

Em primeiro lugar, inicie o software no seu dispositivo Android e clique no ícone “Encontrar minha localização”. É o primeiro botão no canto inferior direito. Ao fazer isso, o aplicativo irá detectar sua localização atual.

Etapa 2: use o modo de teletransporte

Depois que o aplicativo estiver aberto, você precisa selecionar o local de destino. Para fazer isso, pressione e segure na exibição do mapa onde você deseja falsificar sua localização. Como alternativa, você também pode pesquisar o local que deseja selecionar. Depois de selecionar sua localização, o pop-up “Alterar sua localização” aparecerá na parte inferior da tela. Clique em “Mover” para navegar até o alvo.

Parte 2: 3 outras maneiras de falsificar o GPS do Android 13

1) Falsificador de localização GPS Go

O falsificador de localização GPS Go é uma ótima escolha se você deseja falsificar sua localização em um dispositivo Android. Se você tiver um Android acima da versão 6.0, poderá facilmente falsificar sua localização usando o aplicativo.

Prós:

Faz um trabalho bastante decente em spoofing.

Vários recursos estão disponíveis.

Compatível com qualquer dispositivo com versão Android superior a 6.0.

Contras:

Nem todos os recursos são acessíveis usando a versão gratuita do aplicativo.

A versão paga é um pouco cara.

2) Localização GPS falsa: joystick e rotas

Se você está procurando um aplicativo de falsificação simples controlado por joystick, esta é uma escolha altamente recomendada. O aplicativo possui controles de joystick de prompt que ajudam você a navegar na interface do mapa no aplicativo.

O spoofer pode ser usado para falsificar a localização ou até mesmo para se destacar no Pokémon GO!

Prós:

O aplicativo é compatível com dispositivos Android.

Não requer uma pausa na prisão.

Os controles imediatos do joystick são fáceis de operar.

Contras:

Você precisa alterar as configurações do desenvolvedor, o que pode ser difícil para pessoas que não entendem de tecnologia.

Você pode ter problemas ao usar o aplicativo junto com o Pokémon GO.

Localização GPS falsa 2021

Um dos novos entrantes na indústria do falso GPS Android 13! Este é um aplicativo simples com instruções claras sobre como usar. O aplicativo ajuda você a falsificar a localização com facilidade.

Prós:

É grátis para usar.

Você não precisa desbloquear seu dispositivo Android para falsificar usando este aplicativo.

Tem um conjunto claro de instruções.

Contras: Não possui um recurso de joystick, portanto, o local falsificado pode não ser 100% preciso.l Novo participante e, portanto, não há informações sobre o histórico do aplicativo.

Conclusão

Hoje vimos vários aplicativos incríveis que podem ajudá-lo a falsificar sua localização em seu telefone Android. Todos esses aplicativos eram bem simples de usar. No entanto, alguns deles precisam de um jailbreak.

O jailbreak nem sempre é recomendado, pois representa uma ameaça à segurança do seu dispositivo. O falsificador de localização mais recomendado é, portanto, o iMyFone AnyTo, um aplicativo simples que ajuda você a falsificar sua localização. Além disso, ele também possui vários recursos extras. Se você está procurando um aplicativo para falsear GPS Android 13, então o app é um dos mais recomendados.