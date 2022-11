Como traduzir um PDF com o Google Translator

Da Redação

Do 33Giga



18/11/2022 | 08:55



Muitos usuários recebem documentos por e-mail em outro idioma, normalmente inglês. No entanto nem sempre é possível a quem recebe entender alguns termos técnicos ou mais profissionais do inglês e para terem certeza do que devem fazer com esse documento e entender o seu conteúdo, é preciso traduzir o documento para Português do Brasil.

Da mesma forma que se você cria algum documento para outro usuário que fala outro idioma, será sempre bem recebida uma tradução do seu documento no idioma desse usuário, e isso é algo que você pode fazer com bastante facilidade.

Prepare o seu PDF

Você deve escrever o seu arquivo PDF normalmente, usando ferramentas de escrita como o Microsoft Word. No entanto vale lembrar que se você usar imagens elas não podem ser traduzidas, por isso experimente usar formas e escrever dentro das formas, para poderem depois serem traduzidas quando terminar de criar o seu documento.

Após criar o seu documento deve salvar ele em formato PDF. No Microsoft Word você pode ir na opção “Salvar como” e salvar como tipo de ficheiro PDF.

Em seguida, já pode fazer a tradução do seu arquivo PDF para outro idioma.

Converter um arquivo Word para PDP

Existe ainda outra opção que é a criação de um arquivo Word a partir de um PDF. Isso é mais usado para quando você recebe um ficheiro da internet e quer editar ele antes de enviar novamente para uma pessoa. Nesse caso você vai converter o PDF para Word.

Para converter o seu arquivo em PDF é muito simples: você vai no site indicado, envia o seu arquivo, e depois pode fazer o download do arquivo em formato Microsoft Word. De seguida basta você abrir em seu programa de edição de texto Microsoft, e pode começar a editar ele.

Você pode editar arquivos, e no site indicado tem ainda a possibilidade de juntar vários arquivos PDF, assinar documentos PDF, e muitas outras funcionalidades de arquivos PDF que você vai certamente gostar de usar criadas por Small PDF.

Traduzindo o seu arquivo

Depois de todos estes processos, com a criação do seu arquivo no formato PDF, agora você tem de trazer o seu arquivo. É muito simples traduzir o seu arquivo, você procura no Google por “google translator” e abre o site do Google. Você tem mesmo que abrir o site e não utilizar as ferramentas de tradução que aparecem na parte de pesquisa do Google, pois essas não dão para traduzir documentos, apenas texto.

Quando você entra no Google Translate, aparece a mesma opção para tradução do texto, mas você tem uma opção por cima do texto que diz documento. Aí você pode enviar o seu documento, selecionando ele e escolhendo o arquivo que tem no seu computador.

Depois de enviar, o processo demora alguns segundos, e depois recebe o seu arquivo PDF traduzido em outro idioma. Você pode fazer várias traduções porque o serviço é completamente gratuito, e pode também escolher o idioma no qual você quer traduzir, por isso você pode traduzir o mesmo arquivo em vários idiomas se for necessário.

A tradução do Google é ruim?

É legítimo você se questionar se a tradução do Google é uma boa tradução, e a resposta é muito simples, não existe nenhuma tradução perfeita, mas em termos de tradução automática o Google é sem dúvida o melhor serviço para tradução de arquivos ou texto.

A sua tecnologia de inteligência artificial e também os milhões de textos traduzidos em seu serviço, fazem com que a equipa do serviço do Google consiga aprimorar ainda mais as traduções para eles saírem quase perfeitas. Vão sair certamente de uma forma que o outro usuário irá entender qual é o significado do arquivo traduzido, melhorando assim a comunicação entre as duas partes envolvidas.