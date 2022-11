5 parques de diversões para conhecer com as crianças

Redação

22/11/2022 | 13:55



Visitar parques de diversões ao redor do mundo é uma ótima pedida para quem busca aliar turismo a atrações divertidas ou até radicais. A Civitatis, especializada em distribuição online de visitas guiadas, excursões e atividades em diferentes línguas, selecionou algumas dicas divertidas de complexos para visitar com as crianças. Confira!

Parques de diversões para conhecer com as crianças

PortAventura Park

Universal Studios Hollywood

Parque Asterix

Jardins de Tivoli

Ferrari World

PortAventura Park – Catalunha (Espanha)

O parque PortAventura Park traz diversas atrações divididas em seis áreas temáticas, que levam os visitantes aos lugares mais interessantes do mundo. Em suas instalações é possível encontrar atividades para todos os gostos, incluindo atrações aquáticas. Também é possível assistir a fascinantes espetáculos de artistas de todas as partes do planeta, além de conhecer os personagens mais queridos da Vila Sésamo e aproveitar com eles um passeio pelo parque. Dica: Não deixe de cumprimentar o Pica-Pau, simpático mascote do local.

Universal Studios Hollywood – Los Angeles (EUA)

O parque Universal Studios Hollywood é um dos lugares mais conhecidos de Los Angeles. Os estúdios, inaugurados em 1964, foram cenários de diversos filmes, como King Kong e De volta para o futuro. Há ainda várias áreas temáticas baseadas em séries e filmes, como Harry Potter, Os Simpsons e os adoráveis Minions.

Parque Asterix – Plailly (França)

Neste parque temático, é possível viver um dia repleto de diversão com os personagens mais famosos da aldeia galesa e conhecer as terras romanas, galesas, gregas, vikings e egípcias além dos personagens Asterix, Obelix, Ideiafix, Panoramix. São mais de 40 atrações, desde montanhas-russas até atividades aquáticas e espetáculos do universo Asterix. Um dos principais atrativos do parque é a nova atração 4D “Cuidado, Menhir!”, um filme com efeitos especiais que aproxima o turista das peripécias do povo galês.

Jardins de Tivoli – Copenhage (Dinamarca)

Localizados em pleno centro da cidade, os jardins funcionam há quase dois séculos como um centro de diversão e lazer para crianças e adultos, convertendo-se em uma das principais atrações turísticas de Copenhague. Ali, é possível percorrer as trilhas e admirar as atrações em um ambiente único e divertido.

Dica: O ingresso geral não permite o uso das atrações. Para poder aproveitá-las, é necessário comprar o tíquete correspondente dentro do próprio parque.

Ferrari World – Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

Localizado no coração da ilha de Yas, o Ferrari World Abu Dhabi é um dos maiores parques temáticos cobertos do mundo. Além disso, é um lugar onde os amantes da marca Ferrari podem liberar adrenalina em 40 atrações. Para as famílias que gostam de velocidade, a dica é ir na Fórmula Rossa, a montanha-russa mais rápida do mundo, ou percorrer uma Itália em miniatura a bordo de um veículo Ferrari 250. Simuladores, trens, viagens aquáticas e até uma escola de karts para as crianças também animam os visitantes.

