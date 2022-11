O que fazer em Joanesburgo – 11 passeios imperdíveis

Maria Beatriz Vaccari

Vai viajar para a África do Sul e ainda não sabe o que fazer em Joanesburgo? Há muitas opções de passeios e atrações para incluir no roteiro. Abaixo, conheça as principais e descubra alguns dos melhores restaurantes e hotéis da cidade.

Joanesburgo fica no planalto oriental da África do Sul. Apesar de se a porta de entrada para boa parte dos turistas que visitam o país, a cidade não é a capital sul-africana – a sede do parlamento legislativo é a Cidade do Cabo.

Com aproximadamente 4,5 milhões de habitantes (ao considerar a região metropolitana, o número sobre pra 8 milhões de pessoas), Joanesburgo é a cidade mais populosa da África do Sul.

Atualmente, não existem voos diretos do Brasil para Joanesburgo. Companhias como Ethiopian e TAAG operam trechos com conexões na Etiópia e na Angola, respectivamente.

Há também rotas mais longas, com paradas em países da Europa, como Inglaterra, Suíça e Alemanha.

A boa notícia é que a Latam irá oferecer voos diretos entre São Paulo e Joanesburgo a partir de julho de 2023.

Formado por linhas de ônibus e trem, o transporte público de Joanesburgo não é muito eficiente e pode ser confuso para turistas.

Táxis e carros de aplicativo (como Uber) podem ser boas opções para alguns trajetos. A melhor dica, contudo, é alugar um carro. Com um veículo próprio, o viajante tem mais liberdade para passear e se deslocar pelas regiões da cidade.

Nossa recomendação é reservar o automóvel com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

O clima na África do Sul é parecido com o do Brasil, mas pode ter algumas variações de temperatura extremas.

O verão é marcado por muito calor e chuvas fortes (principalmente no fim da tarde). O inverno, por sua vez, é seco e tem temperaturas médias de 12°C.

Os meses de maio e setembro são boas opções para quem prefere um clima ameno. Além disso, são épocas com poucas chances de chuva.

Independentemente do destino, não recomendamos viajar sem seguro viagem. Apesar de não ser obrigatória, a cobertura é altamente indicada para quem vai à África do Sul.

Consulte as principais operadoras do mercado neste comparador online.

Aplique o cupom ROTADEFERIAS15 antes de fechar o contrato e ganhe 15% de desconto.

A lista das melhores atrações em Joanesburgo inclui:

Braamfontein The Platground Market Estádios Sandton 44 Stanley Maboneng Arts on Main The Orbit Soweto Museu do Apartheid Constitution Hill

Braamfontein

O bairro de Braamfontein é um dos mais badalados de Joanesburgo. A área é repleta de bares, restaurantes e galerias de arte.

A região também é lar da Corte Constitucional da África do Sul e da famosa Universidade de Witwatersrand, onde existem vários museus.

The Playground Market

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Playground market (@theplaygroundmarket)

Ao visitar Braamfontein, não deixe de ir ao The Playground Market. O charmoso mercado conta com várias barraquinhas que permitem experimentar comidas típicas da cidade e do país.

Além disso, é possível assistir a apresentações de música ao vivo e visitar lojas de artesanato.

Endereço: 375, Albert Rd

375, Albert Rd Horário de funcionamento: sábado, das 9h às 16. Domingo, das 10h às 16h.

Estádios

DepositPhotos Estádio FNB

Os fãs de futebol podem aproveitar a visita para explorar o legado da Copa do Mundo de Mundo de 2010, realizada na África do Sul. O estádio FNB (conhecido anteriormente como Soccer City), por exemplo, foi palco da partida inaugural e da grande final entre Espanha e Holanda.

Outra arena que vale a visita é o Ellis Park Stadium. O local também recebeu jogos da Copa do Mundo, incluindo duas partidas do Brasil (contra as equipes da Coreia do Norte e do Chile).

Endereço: Soccer City Ave (FNB) e S Park Ln (Ellis Park)

Sandton

A região de Sandton é um bairro comercial que também vale a visita. O local reúne grandes shoppings centers e é indicado para viajantes que não abrem mão de fazer compras durante os passeios.

O shopping Sandton City é lar da famosa Nelson Mandela Square, onde é possível ver uma estátua gigante do líder político.

44 Stanley

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Official 44 Stanley Account (@44_stanleyavenue)

O 44 Stanley é um dos maiores hubs gastro-culturais do continente africano. O local reúne artes, compras e gastronomia em um único espaço.

A dica é começar o dia experimentando o famoso brunch do Salvation Café, que tem waffles, ovos e sucos fresquinhos feitos na hora. Para os fãs de café, a recomendação é provar as bebidas da Bean There.

Endereço: 44 Stanley Ave

44 Stanley Ave Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 17h. Domingo, das 9h às 16h.

Maboneng

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Living Room (@livingroom.jozi)

Uma atmosfera hipster toma conta do bairro de Maboneng, que também é uma boa opção de passeio em Joanesburgo.

Com intensa vibe cultural, a área atraiu artistas, intelectuais e jetsetters. Ao andar por lá, o viajante encontra galerias de arte, cafés descolados e lojas de roupas e decoração de jovens designers locais.

Arts on Main

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ArtsOnMain (@artsonmain_jhb)

Durante o passeio por Maboneng, não deixe de ir ao complexo Arts on Main, que reúne restaurantes, cafés, lojas e um mercado em seu subsolo.

Outra atração é o rooftop com bar. Vale a pena conhecer o espaço, curtir a vista e tomar um drinque por lá.

Endereço: 264 Fox St &, Berea Rd

Horário de funcionamento: segunda-feira a quarta-feira, das 9h às 16h30. Quinta-feira a sábado, das 9h às 20h30. Domingo, das 9h às 16h.

The Orbit

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Orbit – Home of Jazz (@orbitjazz)

Quem quer curtir Joanesburgo como um morador local pode programar uma visita ao charmoso bistrô The Orbit.

Além de contar com um ambiente muito bacana, o complexo recebe excelentes shows de jazz. Em dias específicos, comediantes também sobem ao palco.

Endereço: 81 De Korte Street

Soweto

O distrito de Soweto é uma das regiões mais famosos de Joanesburgo. Isso porque a área periférica é um símbolo da história do Apartheid.

A dica é percorrer as ruas do complexo de bicicleta, fazendo paradas para conhecer exposições e pontos históricos, como a antiga casa de Nelson Mandela.

Museu do Apartheid

DepositPhotos Museu do Apartheid

O museu conta e documenta a história do Apartheid e do sofrido processo de colonização da África do Sul.

O complexo mostra a triste segregação racial que tomou conta do país no passado e destaca a trajetória de figuras importantes que ajudaram a mudar esse cenário.

Endereço: Northern Park Way and Gold Reef Rd

Northern Park Way and Gold Reef Rd Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

Constitution Hill

DepositPhotos Constitution Hill

Outra opção de passeio em Soweto é a visita à Constitution Hill. Foi ali que Mandela, Gandhi e tantos outros ficaram presos antes do país se tornar democrático.

Atualmente, o complexo abriga a Corte Constitucional. É possível conhecê-la em um tour, que também passa pelas instalações da antiga prisão.

Endereço: 11 Kotze St

11 Kotze St Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 17h.

Onde comer em Joanesburgo

Joanesburgo é um bom destino para os fãs de experiências gastronômicas. Além dos pratos típicos locais, os restaurantes da metrópole servem delícias que exploram culinárias de diferentes partes do mundo.

Abaixo, veja três sugestões com menus legais:

The Local Grill

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Local Grill (@the_local_grill)

Quem gosta de carnes deve ir ao The Local Grill. O restaurante é especialista em diferentes cortes e também oferece acompanhamentos frescos e saborosos.

Flames

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Four Seasons Hotel Johannesburg (@fsjohannesburg)

Localizado dentro do hotel Four Seasons, o restaurante é ideal para quem busca sofisticação e ótima gastronomia. O cardápio explora pratos internacionais com toques da culinária africana.

Ocean Basket

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Ocean Basket (@ocean_basket)

A rede de restaurantes Ocean Basket tem pratos com frutos do mar e prepara receitas da culinária mediterrânea. É uma boa opção para refeições leves e muito gostosas.

Onde ficar em Joanesburgo

Joanesburgo também se destaca quando o assunto é hospedagem. É possível encontrar opções variadas, que vão desde os hotéis simples, mas com bom custo-benefício, até complexos extremamente luxuosos.

Vaja três acomodações recomendadas pelo Rota de Férias:

The Peech

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Peech Hotel (@thepeechhotel)

Em meio ao charmoso distriro de Malrose, o The Peech fica pertinho de Sandton. Além de ter quartos confortáveis e um ótimo bistrô, o complexo é referência em sustentabilidade.

—

Saxon Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Saxon Hotel, Villas and Spa (@thesaxonhotel)

O Saxon Hotel fica na antiga mansão para onde Mandela foi levado logo após deixar a prisão. Obras de arte, decoração inspirada em elementos sul-africanos e serviço de primeira são alguns destaques do local.

—

Four Seasons Hotel The Westcliff

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Four Seasons Hotel Johannesburg (@fsjohannesburg)

O Four Seasons Hotel The Westcliff figura entre as opções de hospedagem mais sofisticadas da cidade. Os quartos ficam em prédios baixinhos e as áreas comuns exibem belas obras de arte.

—

Planeje sua viagem para Joanesburgo

Na hora de planejar a viagem para a África do Sul, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras.

