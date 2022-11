Molhou o aparelho eletrônico? Saiba como recuperar celular e notebook

Rebecca Vettore

Do 33Giga



01/11/2022 | 11:55



As pessoas passam tanto tempo usando o celular que é muito comum levá-lo para todos os lugares. Mais parecendo uma extensão do corpo, o smartphone acaba caindo com muita frequência dentro da água.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além do celular, é comum derrubar outros companheiros diários como notebook e tablet, seja dentro da piscina ou no vaso sanitário. Pessoas mais desastradas podem ainda bater a mão da xícara de café e fazer com que o conteúdo seja jogado na tela do aparelho eletrônico.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Por mais cuidadoso que o usuário seja, ainda existe outra possibilidade: molhar o dispositivo sem querer com chuva. Você até pode levar guarda-chuva, mas as fortes chuvas entram até mesmo nas mochilas mais resistentes.

Caso o aparelho eletrônico caia na privada, será que existe chance dele sobreviver? Se molhar muito com a chuva, dá para recuperar o dispositivo eletrônico? Você sabe o que fazer nessas situações?

O que fazer?

Desespero com certeza é uma das primeiras sensações que as pessoas sentem quando veem seu bem querido molhado. Mas não adianta entrar em pânico. Claro que se o celular cair na privada, não pense duas vezes, tire. Depois desligue e leve esse aparelho para um lugar seco, longe do sol.

Caso o dispositivo tenha ficado muito tempo submerso, o ideal é levá-lo direto para ser examinado por um especialista em uma assistência técnica. Porém, se o celular molhou rapidinho na água do vaso, por exemplo, tire a capinha e dê uma mexida para sair o líquido dos orifícios.

Em seguida, se possível, tire o chip, bateria e cartão de memória e passe um pano seco nas peças. Não é indicado tentar desmontar o computador porque ele tem muitas peças, então, se der, tire a bateria e os fios conectados, como fones, bateria, mouse, etc.

O secador de cabelo usado em uma temperatura média, isto é, aquela que não queima a mão, também pode ser usado para tirar os possíveis resíduos.

Para ajudar, deixe o notebook de ponta cabeça, em formato de v invertido com uma toalha em baixo. Isso é bom nas situações de ainda ter água lá dentro.

Apesar de muitas vezes não parecer visualmente, o celular ou tablet pode ainda estar molhado, mesmo quando são retiradas as peças. Por isso, deixe todos os componentes secando por pelo menos dois dias. Depois desse período, coloque tudo de volta e tente ligar. Se der certo, é só comemorar.

Ademais, é importante não tentar colocar conectar o carregador no celular, tablet ou notebook antes dele ligar. Além de atrapalhar o processo de secagem, ainda pode causar um curto, caso tenha sobrado líquido dentro do dispositivo.

Outra dica ótima para que o celular, note ou tablet volte a vida é: não coloque no arroz. Afinal, os grãos podem entrar nos orifícios e dificultar o processo de secagem.

Se o seu aparelho eletrônico molhou com café, água do mar, sucos ou da piscina, as chances de recuperação diminuem bastante. Isso acontece porque os líquidos têm resíduos que podem ficar presos dentro dos dispositivos e assim danificar o sistema elétrico. Você até pode tentar seguir as mesmas dicas, mas não vá com muita esperança.