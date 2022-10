Como recuperar uma conta Steam após ser roubada

Da Redação, com assessoria

O Brasil é o quinto maior mercado de games do mundo e conta com 101 milhões de jogadores, de acordo com a Newzoo. Porém, este crescimento também chama atenção dos cibercriminosos, uma vez que 1 em cada 3 jogadores já recebeu uma tentativa de golpe em jogos online. Sendo a Steam uma das plataformas mais populares do setor, a ESET, empresa especialista em detecção proativa de ameaças, explica como é possível os usuários recuperarem contas roubadas por golpistas e como protegê-las.

A área de suporte da Steam recebe diariamente mais de 20 mil solicitações de ajuda para problemas relacionados à segurança ou recuperação de contas. Neste cenário, os criminosos utilizam phishing e engenharia social para roubar contas e informações confidenciais que os gamers possuem para comercializá-las em fóruns clandestinos ou realizar outros golpes.

“Se ficar evidente que outra pessoa usou sua conta Steam, seja por meio de alertas de login, seja pela detecção de comportamento suspeito, é importante manter a calma na tentativa de proteger seus dados”, explica o especialista em segurança da informação da ESET, Daniel Barbosa.

Em primeiro lugar, a orientação é alterar a senha, independentemente se os cibercriminosos a modificaram ou não, pois esses dados ainda podem estar em posse dos golpistas. Isso pode ser feito no aplicativo Steam ou no site. Basta ter acesso ao e-mail ou número de telefone associado à conta. Essa ação desconectará o usuário de todos os dispositivos nos quais o perfil está ativo, incluindo os do invasor. Além disso, é importante garantir que a nova senha não esteja relacionada com a anterior e que seja única para a conta e segura.

Caso o usuário não tenha permissão para recuperar o acesso por essa via, seja porque o cibercriminoso modificou algum dos dados, seja por problemas para acessar a conta, é necessário entrar em contato diretamente com a área de suporte da Steam e apresentar algum comprovante de titularidade do perfil, conforme detalhado em seu site. Por exemplo, enviar detalhes de informações de pagamento usadas anteriormente.

Em seguida, o jogador deve revisar as últimas transações feitas na conta, como compras ou vendas de conteúdo. Caso não reconheça nenhum deles, é possível denunciar por meio do aplicativo, conforme detalhado nos artigos da área de suporte.

“É importante que o usuário anote as informações que os invasores podem ter acessado após entrar na conta para antecipar o que pode acontecer. Por exemplo, nome completo, dados de contato ou números bancários podem ser usados pelos criminosos no futuro para realizar um novo golpe por meio de phishing”, ressalta Barbosa.

Além disso, é preciso analisar os possíveis danos que podem surgir desse ataque. Caso os dados de pagamento no aplicativo tenham sido expostos, as contas devem ser monitoradas para relatar qualquer movimentação irregular. Se houver suspeita de que o invasor possa ter informações financeiras em seu poder, ele pode até solicitar o congelamento de uma conta ou a renovação do cartão de crédito no banco. Por outro lado, se houver a possibilidade de que as credenciais comprometidas estejam sendo usadas para acessar outro aplicativo ou serviço, é preciso alterá-las imediatamente, pois outras contas podem ser invadidas.

A seguir, a ESET compartilha dicas para proteger uma conta Steam: