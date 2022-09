Aprenda a excluir o histórico do Google Maps

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/09/2022 | 15:55



O Google Maps costuma salvar o percurso diário de seus usuários. Isto é, ele armazena informações como locais pelo qual a pessoa passou, meios de transportes usados para se deslocar, e muito mais. Esse monitoramento, no entanto, pode incomodar alguns. Se este é o seu caso, saiba como excluir o histórico do Google Maps.

1. Abra o Google Maps em seu celular. Clique em sua foto de perfil e, depois, em “Sua linha do tempo”.

2. Dê um toque nos três pontinhos – canto superior direito – e, em seguida, aperte “Configurações e privacidade”.

3. Role a tela até encontrar a opção “Excluir todo o Histórico de localização”. Selecione-a.

4. Marque “Entendo e quero excluir” e pressione “Excluir”. Pronto! O histórico do Google Maps será deletado não só do celular, mas da sua conta do Google.

Na galeria, veja em capturas como excluir o histórico do Google Maps. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: