5 filmes e séries sobre xadrez com lições para quem começar um negócio

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/09/2022 | 11:55



Além de ser um dos jogos de tabuleiro mais populares do mundo, o xadrez traz ensinamentos. Inclusive para quem deseja abrir o próprio negócio. Os movimentos calculados para chegar ao desejado xeque-mate podem inspirar estratégias na hora de empreender. Entre as lições, estão a importância das visões macro e micro, o reconhecimento de padrões e o planejamento, além da intuição e do cálculo de variantes que se apresentam na partida. Pensando nisso, Bruno Muniz, sócio-executivo da Gaudium, empresa de tecnologia para mobilidade e logística, indica filmes e séries sobre xadrez. Confira!

1. O Gambito da Rainha (Uma temporada)

Baseada em um livro com o mesmo nome, a série conta a história de Elizabeth Harmon, uma garota que conhece o xadrez no orfanato em que vive e acaba virando um fenômeno do jogo ainda criança. Já adulta, ela precisa enfrentar alguns vícios para se tornar a maior jogadora do mundo.

2. A Chance de Fahim (2019)

O filme francês narra a história de Fahim e seu pai Ruman, que precisam fugir de Bangladesh. Eles enfrentam diversos obstáculos para conseguir asilo político em Paris. O filho, no entanto, possui talento para o xadrez e acaba conhecendo Sylvain, um dos melhores treinadores da França. Porém, quando inicia o Campeonato Nacional, surge a ameaça de deportação de estrangeiros. O único jeito do menino não ser deportado é ganhando a competição.

3. O Dono do Jogo (2014)

O longa-metragem biográfico conta a história de Bobby Fischer, um fenômeno do xadrez. Cansado de não ter adversários do seu nível, ele desafia Boris Spassky, soviético considerado invencível no jogo, para um confronto no campeonato mundial, em 1972, em plena Guerra Fria.

4. Partida Fria (2019)

O filme se passa durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Joshua Mansky, um gênio da matemática, é convocado pelo governo dos Estados Unidos para representar o país em uma partida de xadrez contra os soviéticos. O desafio, contudo, faz parte de um jogo de espionagem.

5. Lances Inocentes (1993)

Este filme faz um relato da história de Josh Waitzkin, garoto fã de xadrez que observa adultos jogando e se torna um talento. O pai de Josh, depois de ver a aptidão do filho, começa a inscrevê-lo em torneios, mas sua obsessão para que ele vire um campeão acaba distanciando os dois.