1ª Coleta Geek no Grande ABC premiará escolas que reciclarem lixo eletrônico

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/08/2022 | 14:55



Entre agosto e novembro, ocorre a 1ª Coleta Geek do Grande ABC, uma iniciativa criada pela Agenda Geek que visa ajudar na preservação do planeta por meio de ações ligadas à sustentabilidade, aos games e à educação. Na prática, alunos de até 60 instituições de Ensino Fundamental e Médio das redes pública e particular participarão de uma gincana com desafios ambientais, de esportes eletrônicos e relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“A Coleta Geek pretende aproveitar o interesse dos jovens pela tecnologia para conscientizar e reforçar conceitos de preservação ambiental, já que 87% da população brasileira possui algum tipo de lixo eletrônico parado em casa, e apenas 3% dos mais de 2 milhões de toneladas anuais de lixo eletrônico são descartadas corretamente, de acordo com pesquisa da Green Eletron, realizada em 2021”, diz Fabiano Holtsmann, head de parcerias da SAGA e fundador da Agenda Geek. “O gatilho da competitividade será um propulsor para gerar o engajamento dos jovens, de suas famílias e da escola. Para encerrar a iniciativa, realizaremos um grande evento que contará com a presença dos alunos finalistas do torneio de games e do desafio de ODS.”

O primeiro desafio proposto às escolas durante a 1ª Coleta Geek do Grande ABC é o ambiental. Até o fim da gincana, estudantes precisam se mobilizar para recolher equipamentos e componentes eletroeletrônicos danificados ou não utilizados – como celulares, carregadores, monitores, cabos, fones de ouvido e pilhas usadas – e descartá-los, da forma correta, em caixas coletoras instaladas em cada escola participante. Ao fim, cada quilo de lixo eletrônico será transformado em pontos, e as escolas e os alunos receberão premiações de acordo com as metas alcançadas.

Já a partir de setembro, os participantes passam a engajar com o Desafio dos ODS, baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU pelo bem do planeta. Nele, os estudantes se aprofundam no tema e precisam ser criativos para produzir vídeos de até 3 minutos explicando os principais tópicos da cartilha. Depois, basta publicar o conteúdo no Instagram com a hashtag #odsagendageek e identificá-lo com os nomes dos alunos e da escola para concorrer a prêmios. Vencem os mais originais.

Talento nos games competitivos

A SAGA, rede de escolas de games e arte digital, é uma das apoiadoras da 1ª Coleta Geek do Grande ABC. Sua proposta é levar um pouco do seu conhecimento e de sua paixão pelos games – um importante agente de engajamento para jovens. Nesse contexto, a empresa ficará responsável pelo terceiro e último desafio do projeto: um torneio de eSports entre as instituições de ensino participantes, que disputarão partidas de quatro jogos com perfil competitivo.

A competição terá início em novembro, e as escolas poderão definir os alunos que irão representá-las por meio de seletivas internas. “Com essa combinação entre jogos e meio ambiente, a SAGA pretende estimular o engajamento dos alunos como parte de suas comunidades escolares, acrescentando um senso maior de responsabilidade individual e coletiva sobre preservar o nosso planeta”, explica Fabiano.

As finais das quatro categorias com os representantes de cada escola serão realizadas na unidade da SAGA Santo André, localizada na Rua Luís Pinto Fláquer, 519.

Cursos gratuitos

Como parte da iniciativa, a SAGA também abrirá 13 mil vagas gratuitas para cursos rápidos oferecidos pela escola. “Essas oficinas introduzem a parte teórica para aqueles que, além de jogar, querem desenvolver seu próprio game ou se especializar na parte artística”, destaca Fabiano.

As oficinas da SAGA oferecidas gratuitamente para os alunos participantes da 1ª Coleta Geek do Grande ABC são:

Introdução aos games

Com uma introdução à ferramenta Unreal Engine, usada em jogos de franquias consagradas, como Fortnite, Mortal Kombat e Mass Effect, o aluno terá uma compreensão das mecânicas básicas, do sistema e do protótipo de jogo.

Introdução à animação 2D

Ideal para quem sonha em ser motion designer, o curso apresenta as possibilidades oferecidas pelo software After Effects. A área é uma das mais requisitadas no mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos.

Introdução ao Photoshop

O aluno aprenderá a editar imagens e explorar a sua criatividade com a ferramenta Adobe Photoshop, o editor de imagens mais utilizado na indústria criativa. Inclusive, será ensinado como criar uma animação usando a técnica Cinemagraph.

Além da ONG Agenda Geek e da SAGA, a 1ª Coleta Geek do Grande ABC conta com o apoio da BrasilReverso, empresa de gerenciamento de descartáveis que fará a coleta e pesagem nas instituições participantes, da Green Eletron, gestora para logística reversa de eletrônicos, da Escola de Ouro Andreense, do Fundo Social de Solidariedade, e da Associação Educacional de São Paulo (AESP), que auxilia na comunicação entre as escolas participantes.