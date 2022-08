Black Women in Tech: Microsoft abre 50 vagas para quarta turma do programa

Da Redação, com assessoria

A Microsoft e WoMakersCode, comunidade global criada no Brasil com o objetivo de promover capacitação, empoderamento e protagonismo feminino na tecnologia, abrem inscrições para a quarta turma do Black Women in Tech, programa de treinamento com foco na formação de mulheres pretas e pardas, cis ou transgênero. São 50 vagas para o curso que conta com mentorias gratuitas, focadas em tecnologia e nas certificações técnicas em Fundamentos do Microsoft Azure (AZ-900). Elas também receberão um voucher ao final do curso para tirar a certificação oficial da Microsoft.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a igualdade de gênero e racial no segmento, contribuindo para diminuir a escassez de profissionais especializados em tecnologia. As interessadas devem se inscrever no site da WoMakersCode até 30 de agosto. As aulas terão início em 12 de setembro.

O critério prévio para a seleção das candidatas do Black Women in Tech é ter mais de 18 anos, se autodeclarar preta ou parda, que já tenham algum contato com tecnologia – seja curso técnico, graduação (concluída ou não) ou estudo por conta própria – e ter a disponibilidade para poder dedicar-se de 12 de setembro a 10 de dezembro, das 18h às 19h, conforme o cronograma que será compartilhado com as selecionadas, além de possuir computador ou notebook e acesso à internet.