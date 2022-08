Acessibilidade: como fazer o Google Assistente ler textos em voz alta

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/08/2022 | 13:55



Um recurso nativo permite fazer o Google Assistente ler textos em voz alta – função muito útil para deficientes visuais, pessoas com baixa visão ou apenas para quem deseja otimizar o tempo. A tecnologia pode ser usada em textos de páginas da web, redes sociais e softwares diversos, sendo possível habilitá-la em celulares Android e também nos modelos iOS. Veja como no tutorial.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Abra o aplicativo do Google Assistente em seu celular. Dê um toque no ícone de um teclado e, depois, no desenho de uma silhueta.

2. Desça a tela até encontrar o item “Geral”.

3. Acesse “Usar contexto da tela”.

4. Habilite a opção “Usar texto da tela”.

5. Pronto! Agora, sempre que quiser fazer o Google Assistente ler textos em voz alta, basta dar o comando “OK, Google. Leia o que está na tela” e automaticamente ele começará a leitura.

Na galeria, veja em capturas como fazer o Google Assistente ler textos em voz alta. Tutorial foi realizado em um aparelho Android, mas é similar para quem usa a tecnologia em modelos iOS: