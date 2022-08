Pomerode vai inaugurar parque temático de neve em outubro

Redação

05/08/2022



Conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, Pomerode (SC) ganhará uma nova atração em outubro. Trata-se do Alles Park, parque temático de neve que terá oito atrações e ocupará um espaço de cinco mil metros quadrados.

Parque temático de neve

Para proporcionar uma experiência única para toda família, o parque terá a proposta de estimular ainda mais a cultura local, que valoriza as tradições germânicas, com lojas de artesanatos, gastronomia típica e cervejaria.

Batizado de Vila da Neve, o ambiente do complexo será totalmente cenográfico e terá atrações para que os visitantes se sintam no inverno europeu, como escorregadores, iglus e bonecos de neve. Além disso, o local oferecerá roupas especiais para que os visitantes aproveitem as baixas temperaturas.

Também será possível conhecer o primeiro carrossel feito em madeira artesanal do Brasil, um labirinto de espelhos e um chafariz de águas dançantes, além de conferir espaços abertos, que terão acesso gratuito.

O projeto conta com apoio de empresas como Tateti e Calesita, marcas catarinenses do setor de brinquedos, com sede em Pomerode. Ambas terão uma tenda que dará todo suporte à área de alimentação do parque.

PLANEJE SUA VIAGEM

