10 recursos do Bumble que você precisa experimentar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/08/2022 | 12:55



O Bumble está entre os aplicativos mais populares para quem procura amor online. Desde o seu lançamento, a empresa adicionou alguns recursos que se tornaram grandes diferenciais. Alguns deles são bastante conhecidos, enquanto outros são adições sutis que podem ter passado desapercebidos para a maioria dos usuários, mas que melhoram muito a experiência da paquera online. Confira 10 recursos do Bumble que talvez você não conheça e que podem te ajudar a dar o match perfeito.

1. Recurso de melhor foto

Uma função secreta que ajuda a obter mais “swipes” é o recurso de melhor foto, que silenciosamente auxilia os usuários a decidir qual foto deve ser a principal. Na prática, o aplicativo analisa as três primeiras imagens que uma pessoa seleciona em seu perfil e, em seguida, escolhe a melhor para exibir como principal. O app faz essa escolha com base na fotografia que provavelmente receberá mais curtidas.

2. Jogos noturnos

O recurso Night-In do Bumble é uma maneira divertida de os parceiros em potencial se conectarem. Após o match, os usuários podem clicar no ícone dedicado na caixa de bate-papo, que permitirá configurar o encontro virtual na sala de jogos. Eles podem então escolher entre curiosidades e outros games para jogar em uma conversa por vídeo para ter uma noite agradável.

3. Mensagens de vídeo

Além do recurso de mensagens de áudio disponível na caixa de bate-papo, os vídeos agora fazem parte das funções para comunicação. Isso significa que os usuários podem enviar pequenos trechos de vídeo um para o outro para “quebrar o gelo”. Para dar um toque de fofura, as pessoas podem usar cinco filtros do Snapchat e até mesmo alterar o plano de fundo dos conteúdos para uma fogueira sob as estrelas ou um passeio de gôndola veneziana, por exemplo.

4. Selos de interesse

É difícil projetar qualquer personalidade de forma eficaz por meio de um perfil online, e nisso os selos de interesses podem ajudar. Os usuários podem exibir alguns do mais de 150 disponíveis em suas contas. Isso inclui hobbies, atividades esportivas, programas favoritos, músicas e livros para as pessoas visualizarem e se identificarem. É normal procurar pessoas com os mesmos interesses e esse recurso torna isso mais fácil.

5. O recurso Spotlight

A versão Premium do aplicativo conta com alguns recursos bastante interessantes para o usuário. Um deles é o Spotlight. Uma vez por semana, os usuários podem optar por estar no “Destaque”, o que os coloca no topo da pilha de visualizações por 30 minutos, abrindo mais possibilidades de matchs e bons encontros. A melhor parte é que a função é anônima e ninguém sabe quando o usuário está utilizando ou não.

6. Modo de navegação anônima

Outro dos recursos do Bumble disponível apenas na versão Premium. Com ele, os usuários podem optar por usar o modo de navegação anônima quando não quiserem ser vistos por todos no aplicativo. Dessa forma, apenas as pessoas que o usuário curtiu podem ver o perfil.

7. Uso de IA na filtragem de fotos

O Bumble permite a troca de fotos, mas elas são escaneadas por uma inteligência artificial que consegue detectar se trata-se de algum tipo de conteúdo explicito. Caso seja, a imagem fica desfocada e os usuários recebem um aviso sobre o possível teor. Eles podem então escolher se desejam vê-lo ou não.

8. Os GIFs

Esse recurso é comum em muitos aplicativos, mas seu uso é geralmente subestimado. Os GIFs são fofos e engraçados e uma ótima maneira de aliviar a pressão de alguém que está dando o primeiro passo com um novo par. Eles também fornecem muito mais material para conversas e têm sido um salva-vidas para muitos usuários.

9. Perguntas para “quebrar o gelo”

O Bumble oferece perguntas pré-elaboradas para ajudar a “quebrar o gelo”, sendo possível ler as respostas no perfil de cada usuário. Há também outro conjunto de questões que está disponível na caixa de bate-papo para as pessoas enviarem, e as respostas só serão visíveis quando ambas as partes as responderem. Isso diminui a pressão de dar a resposta “correta” ou adaptá-la à resposta da outra pessoa.

10. Gênero e preferências

Última dica entre os recursos do Bumble foi pensada para melhorar a experiência de pessoas não-binárias na plataforma, expandindo suas oportunidades de se conectar enquanto procuram namoro. Agora, o aplicativo conta com uma seleção expandida de opções de gênero e orientação sexual que o usuário pode escolher. Essa mudança foi feita, em parte, para apoiar melhor a comunidade LGBTQIAP+.