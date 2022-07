Ilha do Havaí, Charleston e Branson lideram ranking dos destinos em alta nos EUA

Redação

A Ilha do Havaí, uma das cinco principais do famoso arquipélago americano fincado no Pacífico Sul, lidera a lista dos destinos em alta nos EUA atualmente. O ranking, divulgado no Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo criado a partir das avaliações e dos comentários dos usuários do site TripAdvisor, traz Charleston, na Carolina do Sul, em segundo lugar, e Branson, no Missouri, fechando o pódio.

Entre os 10 primeiros colocados ainda aparecem locais como Clearwater e Naples, ótimas praias da Flórida, e Talkeetna, no Alasca.

Além da seleção de destinos americanos em alta, a premiação publicou outras listas, como a de melhores praias nos EUA. No Brasil, destacam-se os rankings de melhores hotéis do país, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do Brasil, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

Ilha do Havaí

DepositPhotos Vulcão Kilauea, na Ilha do Havaí

A 4 mil km do continente mais próximo, isolado no meio do oceano Pacífico, o arquipélago do Havaí é formado por oito ilhas de origem vulcânica – as principais são Oahu, Kauai, Molokai, Maui, Kahoolawe e Big Island ou Ilha do Havaí. Em todas elas, o 50º estado norte-americano oferece grande diversidade de paisagens, marcadas por ondas gigantes, praias dos sonhos, vulcões, parques, cachoeiras e cânions.

De quebra, a região é famosa por ter dado origem ao surf, que depois migraria para a Califórnia antes de conquistar o mundo, e pela hospitalidade dos nativos. Entre os costumes herdados das culturas polinésia e asiática estão os típicos colares de flores entregues aos turistas, os luaus e a dança típica Hula. Já dos Estados Unidos vêm a organização, o comércio e a disposição arquitetônica das maiores cidades.

Entre as porções de terra que formam o arquipélago, Oahu é a mais famosa por ser palco de Honolulu, onde ficam Waikiki e North Shore, um dos maiores picos de surf do mundo. Já a Ilha do Havaí, líder do ranking dos destinos em alta nos EUA, abriga o parque nacional dos vulcões. Dois deles ainda estão ativos: o Maunaloa, que forma a maior montanha vulcânica do mundo, e o Kilauea, que registra maior atividade.

As chaminés de lava deste último escorrem até o mar por caminhos diferentes, o que faz com que, curiosamente, a área da ilha esteja em permanente aumento. Por isso, quem vai até lá pode fazer passeios para observar, ao menos de longe, o encontro da lava incandescente com as águas translúcidas do Pacífico.

Charleston

DepositPhotos Charleston, na Carolina do Sul

Charleston, que aparece em segundo lugar no ranking de destinos em alta nos EUA divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022, é uma cidade pitoresca da Carolina do Sul. Quem a visita encontra um bairro histórico, repleto de casinhas avarandadas e lojinhas.

Uma vez na cidade, não deixe de visitar o mercado Charleston City Market. Ali, são vendidos produtos artesanais, como cestos de palha feitos à mão, sabonetes, bijuterias, roupas e muito mais. O destino também abriga bons restaurantes, especialmente em Upper King Street Design and Dining District.

Branson

Paulo Basso Jr. Montanha-russa no parque Silver Dollar City, em Branson

Branson, por sua vez, é uma das cidades mais famosas da linda região de Ozark, que se estende pelo Missouri e pelo Arkansas, no centro dos EUA. A terceira colocada na seleção dos destinos americanos em alta em 2022 é uma espécie de Las Vegas de antigamente, com hotéis que exibem letreiros castigados pelo tempo.

A diversão por lá, no entanto, é garantida, com experiências para crianças, como um museu dedicado ao Titanic, restaurantes de redes populares americanas, um outlet de marcas famosas entre os brasileiros e passeios em torno de um lago cênico. Isso sem contar o Silver Dollar City, um dos melhores parques temáticos dos EUA.

Destinos em alta nos EUA

Confira o ranking completo dos 10 destinos em alta nos EUA divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022:

Ilha do Havaí, Havaí Charleston, Carolina do Sul Branson, Missouri Moab, Utah Fort Myers Beach, Flórida Clearwater, Flórida Mount Desert Island, Maine Talkeetna, Alasca Naples, Flórida Asheville, Carolina do Norte

