Amazon Prime Day 2022 tem até 50% de desconto em todas categorias

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/07/2022 | 09:55



O Amazon Prime Day 2022 chega com ofertas exclusivas para membros Prime de todo o mundo. O evento de compras, que dura 48 horas, começa à meia-noite de 12 de julho e oferece promoções em todas as categorias. Além dos descontos, assinantes terão acesso ao já habitual frete gratuito sem valor mínimo por pedido para todo o Brasil em produtos enviados pela Amazon.

Os abatimentos no Amazon Prime Day 2022 estão distribuídos da seguinte forma:

Até 50% de desconto em Moda, Bebidas Alcoólicas e Livros (títulos nacionais e internacionais);

Até 40% de desconto em Dispositivos Amazon, Casa Inteligente e Beleza;

Até 35% de desconto em Computadores e Informática, Eletrônicos e Tecnologia e Cozinha;

Até 30% de desconto em Casa, Alimentos e Bebidas, Bebê, Brinquedos e Jogos, Papelaria e Escritório, Pet Shop, Jardim e Piscina, Automotivo e Instrumentos Musicais;

Até 25% de desconto em Cuidados Pessoais e da Casa e em Ferramentas e Materiais de Construção;

Até 20% de desconto em Esportes e Aventura, CD e Vinil e DVD e Blu-ray; além de ofertas em Videogames.

Consumidores brasileiros também terão a oportunidade de contribuir com pequenos empresários. Na loja especial Apoie Pequenos Negócios, clientes poderão conhecer histórias de PMEs que participarão do Amazon Prime Day 2022 e ter acesso a uma seleção de produtos com desconto. Além disso, até 21 de julho, 15% das vendas realizadas na seção serão destinadas à Central Única das Favelas (CUFA).

Experiência física

Durante o evento, a Amazon Brasil apresentará o Prime Day Estúdio, ação que sai do digital e traz um estúdio em formato de caixa na fachada do Shopping Center 3 – localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Do local, serão transmitidas duas lives por dia, às 12h30 e às 18h00, diretamente do canal oficial da marca no YouTube, com a presença de influenciadores e convidados.

Durante a transmissão, criadores de conteúdo vão compartilhar os produtos em promoção durante o Amazon Prime Day 2022 e mostrar os benefícios de ser um membro Prime. Além disso, influenciadores vão falar sobre as categorias que são especialistas e vendedores parceiros da empresa vão contar um pouco de sua história, apresentando itens com desconto no momento da transmissão. O espaço será aberto ao público das 15h30 às 17h30, nos dias 12 e 13 de julho.

Dicas para comprar neste Amazon Prime Day 2022

Ao longo das 48 horas do Amazon Prime Day 2022, os membros Prime no Brasil terão acesso a promoções de diferentes tipos e tempo limitado. Conheça:

Oferta Uau!: Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item;

Oferta Relâmpago: Produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade;

Oferta Prime Day: Grandes descontos que duram 24 ou 48 horas enquanto durarem os estoques.

Recomendações personalizadas

Os clientes podem receber avisos no celular quando uma promoção vai ao ar. Basta definir um alerta de notificação para ofertas do Prime Day que correspondem aos itens desejados. Os clientes também poderão receber recomendações personalizadas com base em suas pesquisas e compras recentes na Amazon.

Com o aplicativo da Amazon Shopping, por sua vez, os clientes podem ativar as notificações. Além disso, ao longo do Amazon Prime Day 2022, cupons de ofertas estarão disponíveis apenas para o app e clientes que realizarem a primeira compra pelo aplicativo recebem R$ 20 de desconto.

Ainda é possível economizar com cupons. Basta destacar o código, adicionar o produto no carrinho e o desconto será aplicado na finalização da compra. Explore os mais populares neste link.