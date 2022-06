Uber Prioridade chega a mais cidades; conheça o serviço

Da Redação

Do 33Giga



02/06/2022 | 11:55



A Uber disponibilizou ontem (1) o Uber Prioridade na cidade de Santos, litoral de São Paulo. A nova modalidade da plataforma chega como mais uma oportunidade de ganhos para os motoristas. Para os usuários, é a possibilidade de embarques mais rápidos.

Com o Uber Prioridade, o embarque do usuário é priorizado, aumentando as chances de um tempo de espera menor. As viagens na modalidade custarão um pouco mais do que as do UberX e por enquanto serão limitadas a momentos de maior demanda para viagens com até 10 quilômetros de distância.

Para solicitar uma viagem com o Uber Prioridade, basta acessar o aplicativo da Uber, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher a opção correspondente. A nova funcionalidade oferece o mesmo padrão de segurança de todas as modalidades de viagens da Uber.

Interface do Uber Prioridade no aplicativo

Para usar a nova modalidade não é necessário baixar um novo app. Basta abrir o aplicativo da Uber já instalado no celular e conferir a lista de opções. O horário de funcionamento não é fixo, acompanha a dinâmica de movimentação da cidade.

Além de Santos, o Uber Prioridade está desembarcando também em outros seis municípios: João Pessoa (PB), Vitória (ES), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), São Luís (MA) e Campo Grande (MS). A novidade chegou ao Brasil em outubro de 2021 pelas cidades de Campinas (SP) e Belém (PA).

Com a nova modalidade que oferece mais ganhos para os parceiros e prioriza o embarque do usuário, a expectativa é de que mais motoristas atendam mais rapidamente aos pedidos de viagens. A escolha de usar o Uber Prioridade é opcional – os parceiros têm liberdade para decidir se querem ou não aceitar as viagens.