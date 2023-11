5 lugares com fama de mal-assombrados no Rio de Janeiro

Tem gente que se amarra numa histíria de terror até mesmo na hora de fazer turismo. O que muita gente não sabe é que, no Brasil, há diversos lugares com fama de mal-assombrados prontos para receber os turistas ávidos por sustos. Alguns deles, por exemplo, podem ser vistos num típico roteiro de 4 dias no Rio de Janeiro.

Isso porque atrações famosas da capital fluminense, como o Museu Histórico Nacional e o Arco do Teles, têm muitas histórias para contar. Confira a lista completa de lugares com fama de mal-assombrados no Rio de Janeiro:

Museu Histórico Nacional Fortaleza de Santa Cruz da Barra Arco do Teles Campo de Santana Central do Brasil

E aí, pronto para ver todos eles em detalhes?

Lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro

Veja os detalhes de cinco lugares mal-assombrados que valem a visita durante uma viagem para o Rio de Janeiro.

1 – Museu Histórico Nacional

DepositPhotos Museu Histórico Nacional

O conjunto arquitetônico do Museu Histórico Nacional pertencia originalmente ao Forte de São Tiago da Misericórdia e, posteriormente, à Prisão do Calabouço, Casa do Trem – depósito de armas e munições – e, mais recentemente, ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.

Localizado na Praça Marechal Âncora, possui acervo de 300 mil peças, entre manuscritos, iconografia, mobiliário, armaria, esculturas e indumentárias, o correspondente a 67% do patrimônio museológico brasileiro.

Ali, contam-se muitas histórias sobre fantasmas. Uma delas revela o som de um cutelo ou machado que bate, ocasionalmente, sobre um cepo de madeira. Na Casa do Trem, Tiradentes teve o corpo esquartejado, após sua execução no Campo de Lampadosa, no final do século 18.

2 – Fortaleza de Santa Cruz da Barra

DepositPhotos Fortaleza de Santa Cruz da Barra

Construída em 1555 por Nicolau Durand de Villegaignon, tinha como objetivo prover a segurança contra invasores e assegurar melhores condições para o estabelecimento da França Antártica.

Desde a expulsão dos franceses em 1567, muita coisa aconteceu por ali. Após o período em que a fortaleza serviu como presídio, no golpe militar de 1964, surgiram diversas histórias assustadoras.

Lamentos, gritos de agonia e vozes com ódio vinda de celas vazias são comumente relatadas pelos vigias que temem ficar por lá após o anoitecer. Tudo isso deu à fortaleza a fama de ser um dos lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro.

3 – Arco do Teles

DepositPhotos Arco do Tele

Datado de 1743, este marco histórico é o que resta da antiga residência da família Telles de Menezes. Fica localizado na Praça 15 de Novembro, no Centro, um dos destinos que vale visitar durante um roteiro de quatro dias no Rio de Janeiro.

Dizem que o local é assombrado por uma bruxa. Bárbara dos Prazeres era uma imigrante portuguesa que teria nascido por volta de 1770 e morou num prédio próximo ao arco. Conta-se que ela matou o marido para se envolver com outro homem e que, algum tempo depois, o matou também, incendiando a casa onde viviam.

Fugitiva da lei, tornou-se prostituta. Anos mais tarde, doente e muito velha, já não conseguia clientes. Segundo a crença popular ela teria sido responsável pelo desaparecimento de algumas crianças, após ter se envolvido com magia negra com o objetivo de rejuvenescer.

E assim, o Arco do Teles se transformou em um dos lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro.

4 – Campo de Santana

DepositPhotos Campo de Santana

O parque Campo de Santana fica localizado na Praça da República, no Centro, próximo ao local onde ocorreu a proclamação da República do Brasil, em 1889.

A denominação “Campo de Santana” originou-se em 1753 a partir de uma igreja ali construída, local de grande afluência de devotos, que foi demolida em 1854 para dar lugar à primeira estação ferroviária urbana do Brasil, a Estação Dom Pedro II.

Em 1941, no lugar da antiga estação, foi inaugurada a atual Estação Central do Brasil. Dizem que, no período colonial, muitos nobres acertavam suas diferenças naquele local. Repleto de lendas e mistérios, o local, dizem, é visitados por fantasmas, que duelam durante as madrugadas. É mais um da lista dos lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro.

5 – Central do Brasil

DepositPhotos Central do Brasil

Antiga Estação Dom Pedro II, inaugurada em 1941, a famosa Central do Brasil conta com uma história curiosa e assustadora que envolve o retorno dos trens para lá nas madrugadas cariocas e faz dela um dos lugares mal-assombrados no Rio de Janeiro.

Alguns funcionários no ponto final contam que, há alguns anos atrás, um dos comboios que voltava não parou em estação alguma. Contudo, após chegar à Central do Brasil, foram vistas algumas pessoas por lá desembarcando com trajes dos anos 1920. Teria sido uma sexta-feira 13?

Tour gratuito no Rio de Janeiro

Passado o susto de ir aos lugares mal-assombrados, você sabia que dá para fazer um tour guiado gratuito no Centro do Rio de Janeiro. O passeio é oferecido pela Civitatis e é uma maneira muito segura de circular pela região e conhecer diversos detalhes históricos e culturais que passam despercebidos de muita gente.

A rota, por sinal, inclui o “mal-assombrado” Arco de Telles, mas passa também por lugares como a Praça Cinelândia, a Confeitaria Colombo (com direito a visita, é claro), o Paço Imperial e a Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Vale muito a pena e nem todo mundo conhece.

Onde ficar no Rio de Janeiro

O melhor lugar para ficar no Rio de Janeiro é a Zona Sul. Leblon, Ipanema e Copacabana têm muitas opções de hotéis, bem como Botafogo.

Para gastar menos, há a opção de ficar no Centro ou em Santa Teresa, que conta com bons hotéis.

A Barra é outro lugar com ampla rede hoteleira. Tem a vantagem de contar com boa infraestrutura turística e estar perto, por exemplo, de onde rola o Rock in Rio, mas fica longe de atrações icônicas, a exemplo do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar.

O fato é que há ótimas opções de hotéis no Rio de Janeiro. Abaixo, confira algumas indicações:

Divulgação Copacabana Palace

Ponto de encontro de celebridades, o Belmond Copacabana Palace é um dos hotéis mais famosos do Brasil. Além de contar com uma piscina charmosa, o local tem acomodações incríveis e restaurantes diferenciados, como o pan-asiático Mee.

—

Reprodução Ipanema Inn

A cerca de 100 metros da praia que deu vida à bossa, o Ipanema Inn é uma boa pedida para quem quer curtir o sol, o mar e a areia da Cidade Maravilhosa. O hotel tem um ótimo café da manhã e também fica pertinho da estação de metrô Nossa Senhora da Paz.

—

Reprodução Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity

Com ambientes modernos, o Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity fica na Praia de Botafogo e tem uma piscina ao ar livre. O local também é dono de um rooftop bacana com vista para o Pão de Açúcar e para o Corcovado.

—

Reprodução Windsor Copa Hotel

O Windsor Copa Hotel é outra boa opção de hospedagem em Copacabana. Próximo da estação de metrô Cardeal Arcoverde, o empreendimento tem quartos confortáveis com varanda e abriga um bom restaurante.

—

Reprodução Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana

Além de oferecer fácil acesso ao metrô (estação Siqueira Campos) e à praia de Copacabana, o Mercure Rio Boutique Hotel Copacabana tem uma infraestrutura completa para receber os viajantes. O restaurante do complexo se destaca com receitas deliciosas da gastronomia peruana.

—

Reprodução Hilton Copacabana Rio de Janeiro

Spa, piscina na cobertura e vista para a praia de Copacabana são alguns dos principais atrativos do Hilton Copacabana Rio de Janeiro. O local também conta com acomodações amplas e buffet de café da manhã completo.

—

Reprodução Grand Hyatt Rio de Janeiro

Situado na Barra da Tijuca, o Grand Hyatt Rio de Janeiro é perfeito para relaxar e curtir a viagem em alto estilo. O hotel abriga piscinas ao ar livre, spa, estúdio de yoga e três restaurantes. Há também programações como passeios de bicicleta e degustações de caipirinhas.

—

Reprodução Santa Teresa Hotel

A icônica piscina do Santa Teresa Hotel já serviu de cenário para diversas filmagens e clipes musicais. Queridinho de famosos, o empreendimento tem ótimas opções gastronômicas e fica em um dos bairros mais descolados da capital fluminense.

—

Reprodução Emiliano Rio

Tradicional, o Emiliano Rio é indicado para quem não abre mão de luxo e sofisticação. O hotel tem um restaurante excelente e conquista os visitantes com sua belíssima piscina com vista para o mar.

—

Reprodução LSH by Own

A localização, em frente à praia da Barra da Tijuca, é um dos grandes trunfos do LSH by Own. A piscina de borda infinita, o bar e as acomodações equipadas garantem que os viajantes tenham ótimas experiências.

—

Outros hotéis no Rio de Janeiro

Para quem procura boa localização e relação custo-benefício interessante, vale a pena consultar também os seguintes hotéis no Rio de Janeiro:

O que você precisa saber antes de ir ao Rio de Janeiro

Quando planejamos nossas viagens para o Rio de Janeiro, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, usamos a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gostamos dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Já sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Nós indicamos, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Nós indicamos o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

—

LEIA TAMBÉM: