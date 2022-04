3 aplicativos que todo trader precisa conhecer

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/04/2022 | 11:55



Cada vez mais brasileiros estão interessados no universo trader. Segundo a Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o número de pessoas físicas que fizeram pelo menos uma operação de day trade disparou mais de 100% somente em 2020. Em números gerais, mais de 1 milhão de cidadãos experimentaram ao menos uma vez esse tipo de operação. Com esse crescimento do mercado, surgem cada vez mais soluções para ajudar no dia a dia das transações. A investech Nelogica lista três plataformas que investidores iniciantes e mais experientes precisam conhecer.

1. Profit

Com o Profit, o investidor conta com todos os recursos para acompanhar, estudar e analisar o mercado, além de executar ordens. Sendo um dos softwares mais completos, oferece ao trader soluções únicas e as melhores ferramentas para análise gráfica, tape reading, recursos operacionais e de gestão de risco. Voltado para qualquer perfil analítico ou operacional, proporciona plataformas para que os profissionais estudem e se antecipem ao mercado. Está disponível para Android e iOS.

2. Vector

Plataforma que eleva as operações com criptoativos a outro patamar. Possui uma combinação única de dados, ferramentas profissionais de negociação e indicadores de blockchain analytics para que o trader possa comprar, vender, estudar e analisar o mercado em um único lugar. O sistema é completo e conta com a proteção necessária para garantir a segurança das negociações. Além disso, permite que o usuário integre múltiplas exchanges e tenha ao seu dispor diversos pares de moedas em tempo real. Disponível para Android e iOS, também disponibiliza treinamentos exclusivos e conteúdos educacionais.

3. Akeloo

Sendo mais que uma calculadora de Imposto de Renda, a Akeloo oferece dicas e direcionamentos de boas práticas no controle mensal de tributos para otimização dos resultados. Por meio da plataforma, é possível criar relatórios completos para facilitar as declarações em um só lugar, seja com Dividendos, Juros sobre Capital Próprio, ativos, lucros, criptomoedas ou eventuais prejuízos. É uma plataforma focada totalmente no investidor, com objetivo de fornecer inteligência e otimização tributária de forma simples e transparente.