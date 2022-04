Passo a passo: aprenda a cancelar uma assinatura da Apple

Bianca Bellucci

04/04/2022 | 11:55



Na App Store, é possível comprar aplicativos por meio de pagamento mensal, trimestral ou anual. Os usuários, no entanto, podem desistir da aquisição a qualquer momento, seja pelo programa ter decepcionado ou se tornado desnecessário, seja pelos custos. Independentemente do motivo, cancelar uma assinatura da Apple é um procedimento de forma simples e prático. Veja no tutorial.

1. Em seu iPhone ou iPad, clique em “Ajustes”. Em seguida, dê um toque em seu nome.

2. Vá até “Assinaturas”.

3. Digite a senha do seu ID Apple para provar que é você quem quer mexer em tais dados.

4. Acesse a assinatura da App Store que você quer cancelar.

5. Aperte “Cancelar assinatura” ou “Cancelar período grátis” – vai depender da situação.

6. Selecione “Confirmar” para validar a ação.

7. Pronto! Você acaba de cancelar uma assinatura da Apple. Vale destacar que, mesmo com a desativação, você poderá usar o aplicativo até o fim do período de testes ou da mensalidade paga.

