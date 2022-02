Aprenda a personalizar o toque de um contato no WhatsApp

Bianca Bellucci

09/02/2022 | 12:55



Se você quer saber quem está enviando mensagens antes mesmo de olhar para o celular, saiba que é possível personalizar o toque de um contato no WhatsApp. O procedimento é simples, embora seja relativamente diferente no Android e no iOS. Veja como habilitar o recurso em cada um dos sistemas operacionais.

Passo a passo no Android

No WhatsApp, abra a conversa do contato que você quer personalizar o toque. Em seguida, aperte o nome dessa pessoa. Clique em “Notificações personalizadas”. Selecione “Usar notificações personalizadas”. Vá até “Som de notificação”. Selecione a música que você quer ouvir sempre que essa pessoa enviar mensagem. Dê um toque “OK” e pronto!

Passo a passo no iOS

Abra o WhatsApp e acesse a conversa do contato que você quer personalizar o toque. Em seguida, clique no nome dessa pessoa. Selecione “Papel de parede e som”. Vá até “Toque de alerta”. Escolha o toque que você quer ouvir sempre que essa pessoa enviar mensagem. Aperte “Salvar” e pronto!

